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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Sason'da 489 güvenlik korucusu alınacak

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:32

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde emekli olan 489 korucu yerine yeni güvenlik korucusu alınacağı belirtildi.

Sason Kaymakamlığından yapılan duyuruda, 22 Kasım 2016 tarih ve 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili emir gereği kaymakamlık emrinde görevli 489 güvenlik korucusunun emekli olacağı bildirildi.

Bu kapsamda, emekli olacak olan güvenlik korucularının yerine 489 güvenlik korucusu alımı yapılacağı kaydedilen duyuruda, alımlarda şartları tutan tüm vatandaşların müracaat edebileceği aktarıldı.

Alımlarda tüm adayların fiziki yeterlilik değerlendirme testinden ve mülakat sınavından geçirileceğine vurgu yapılan duyuruda, şöyle denildi:

"Adayların eşit puan alması durumunda kura yöntemi ile seçim yapılacaktır. Emekli olan güvenlik korucularının 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği çocuk ve kardeşlerine öncelik tanınmıştır. Bu adayların istenilen şartları taşımaması veya testlerde başarısız olması durumunda aynı köyde ikamet etmek şartıyla başvuru yapan başka bir aday güvenlik korucusu olarak görevlendirilecektir. Başvuru evraklarının 9 Şubat 2017'ye kadar kaymakamlığa teslim edilmesi gerekmektedir."

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