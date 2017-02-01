Ocak ayı ihracat rakamları

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GAZİANTEP (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Yeni yılın ilk ayında elde edilen bu başarının kalıcı olması için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Koçer, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin büyümesini ihracatla gerçekleştirmek istediklerini, ocakta gelen verilerin bu isteklerini karşıladığını vurguladı.

İhracattaki artışın yıl geneline yayılmasını ümit ettiklerini belirten Koçer, "Yeni yılın ilk ayında elde edilen bu başarının kalıcı olması için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam etmeliyiz. El ele, kol kola verip birlik olmalıyız. Biz, bir ve diri olduğumuz sürece engelleri daha kolay aşarız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in de her zaman ülke ihracatına katkı sağladığını, Türkiye'nin kalkınmasında da etkili olduğunu kaydeden Koçer, kentin ocakta ihracatını artıran illerin başında geldiğini aktardı. Başarıda emeği olan ihracatçıları tebrik eden Koçer, "Her zaman yenilerin ve yeniliklerin şehri olan Gaziantep, yeni yılda da yeni bir başarıya imza attı. Bu başarı organize sanayi bölgesinde makine başında çalışan işçimizin, bu başarı ülke ülke gezen iş adamlarımızın, bu başarı şehrimizindir." değerlendirmesinde bulundu.

Koçer, Gaziantep'in ocak ayında gerçekleştirdiği ihracatla 5'incilik unvanını koruduğunu aktardı.

- Kredi derecelendirme kuruluşları

Standart & Poors'un Türkiye'nin görünümünü negatife çevirdiği, Fitch'in ise kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdiğini hatırlatan Koçer, şunları kaydetti:

"Türkiye bütün engellemelere rağmen ihracatını artırdı, artırmaya da devam edecek. Ülke ihracatının artırılması için iş dünyamız, kredi derecelendirme kuruluşlarına üreterek, yatırım yaparak, istihdamı artırarak ve ihracat yaparak gerekli cevabı veriyor. Ocak ayına güzel bir giriş yaptık, şubat ve diğer aylarda da bu artışı devam ettirerek yolumuza devam edeceğiz. Herkes işini yapacak. Olumsuzluklara takılmadan üretmeye ve ihracata devam edeceğiz. Biz üretip, satacağız ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağız. Bunun için emek veren, ter döken ve kafa yoran iş dünyamızı canı gönülden kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum."



