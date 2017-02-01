Okullardan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki 7 okulda hırsızlık yapan zanlının, öğrencilerin kimsesiz çocuklar için topladığı paraları çalma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alaplı'da yaklaşık bir ay önce 7 okula hırsızlık amacıyla giren kişi, Merkez ve TOKİ ortaokullarından, yetim öğrenciler için biriktirilen paraları çaldı.

Alaplı'daki bir yurda da hırsızlık amacıyla 30 Ocak'ta giren ve kaçarken polisler tarafından gözaltına alınan Soner Özdoğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının hırsızlık eylemi, okullardan bazılarının güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda, Özdağan'ın girdiği okullarda kapıları tekmeyle kırarak hırsızlık yaptığı ve tekme attığı sırada da yere düştüğü görülüyor.