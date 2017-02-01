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YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
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Hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan kişi çatıda yakalandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:38
Hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan kişi çatıda yakalandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, cinsel taciz suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi evin çatısında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Yuva Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, cinsel taciz suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan H.K, gizlendiği evin çatısında yakalandı.

Keskin ilçesi Altuntaş Mahallesi'ndeki bir evde ise cinayet suçundan 6 yıl hapis cezası olan M.B, evin kümesinde yakalandı.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi de gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için adliyeye gönderildi.

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