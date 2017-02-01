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MUĞLA (AA) - Kardak krizinin 21. yılı nedeniyle Türk ve Yunan Sahil Güvenlik güçleri, Bodrum ilçesine 3,8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına yakın bir bölgede güvenlik tedbirlerini üçüncü günde de devam ettiriyor.

Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı P1208 No'lu karakol gemisi, Turgutreis açığındaki Çatal Adası önlerinde beklerken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir bot da Kardak kayalıkları açığında nöbet tutup devriye yapıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir uçak, öğleden sonra bölgede üç tur gözlem uçuşu yaptı. İlk uçuşunu Turgutreis-Gümüşlük üzerinden gerçekleştiren uçak, ikinci turunu Akyarlar üzerinden dönüp Kardak kayalıkları bölgesinde tamamladı.

Sahil Güvenlik uçağı son turunu yaptığı sırada Türk Sahil Güvenlik botu da Kardak bölgesinde seyir haline geçti. Bu sırada bölgeye gelen Yunan Sahil Güvenlik güçleriyle Türk Sahil Güvenlik ekipleri arasında hareketli dakikalar yaşandı.

Yunan Sahil Güvenlik botunun Türk sularını ihlal etmesi üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri duruma müdahale etti. Hareketli anlar, kameralarca görüntülendi.

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor.