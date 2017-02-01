FETÖ mensubu öğretmenler hakkında hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen ve açığa alınanların da bulunduğu 9'u tutuklu 34 öğretmen hakkında 15'er yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen öğretmenler hakkında sürdürülen soruşturmalardan biri daha tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının, Ekim 2016'da yapılan operasyon sonucu yakalanan 34 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis istemiyle hazırladığı 87 sayfalık iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin yapılanması ve hiyerarşik işleyişiyle ilgili bilgi notuna yer verildi.

Sanıkların, Adana Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde örgüt içerisinde değişik görevlerde bulundukları belirtilen iddianamede, yapılanmanın devamını sağlamak ve örgüte yeni eleman temin etmek, sempatizanlar kazandırmak ve örgüt üyeleri arasındaki bağı güçlü tutmak amacıyla değişik yerler ve periyodik zamanlarda "sohbet" adı altında toplantı düzenledikleri kaydedildi.

İddianamede, sohbet toplantılarında örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait kitapların okunduğu, konuşmalarının dinletildiği, böylelikle örgüte eleman kazandırılmaya çalışıldığı anlatıldı.

İnsanların dini duygularını harekete geçirerek burs, kurban parası ile okul ve yurt yapımında kullanılmak üzere yardım talebinde bulunularak örgüte finans desteği sağlandığına işaret edilen iddianamede, "Sanıkların Bank Asyada hesapları ve hesap hareketlerinin bulunduğu, örgütün eğitim camiasındaki yapılanmasını sağlayan sendikaya ve derneklere üye oldukları, örgüt üyeleri arasındaki gizli iletişimde kullanılan şifreli, kapalı devre yazışma, mesajlaşma ve görüşme programı ByLock isimli programı kullandıkları, örgüte para yardımı yaptıkları, bu yardımı kabul ettikleri, böylece şüphelilerin FETÖ/PDY'nin üyesi oldukları, birbirleriyle irtibatlı şekilde örgüt adına eylem ve faaliyette bulundukları soruşturma evrakı kapsamında bulunan delillerden anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, sanıkların savunmaları da aktarıldı.