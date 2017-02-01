01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ mensubu öğretmenler hakkında hapis istemi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:42

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen ve açığa alınanların da bulunduğu 9'u tutuklu 34 öğretmen hakkında 15'er yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen öğretmenler hakkında sürdürülen soruşturmalardan biri daha tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının, Ekim 2016'da yapılan operasyon sonucu yakalanan 34 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis istemiyle hazırladığı 87 sayfalık iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin yapılanması ve hiyerarşik işleyişiyle ilgili bilgi notuna yer verildi.

Sanıkların, Adana Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde örgüt içerisinde değişik görevlerde bulundukları belirtilen iddianamede, yapılanmanın devamını sağlamak ve örgüte yeni eleman temin etmek, sempatizanlar kazandırmak ve örgüt üyeleri arasındaki bağı güçlü tutmak amacıyla değişik yerler ve periyodik zamanlarda "sohbet" adı altında toplantı düzenledikleri kaydedildi.

İddianamede, sohbet toplantılarında örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait kitapların okunduğu, konuşmalarının dinletildiği, böylelikle örgüte eleman kazandırılmaya çalışıldığı anlatıldı.

İnsanların dini duygularını harekete geçirerek burs, kurban parası ile okul ve yurt yapımında kullanılmak üzere yardım talebinde bulunularak örgüte finans desteği sağlandığına işaret edilen iddianamede, "Sanıkların Bank Asyada hesapları ve hesap hareketlerinin bulunduğu, örgütün eğitim camiasındaki yapılanmasını sağlayan sendikaya ve derneklere üye oldukları, örgüt üyeleri arasındaki gizli iletişimde kullanılan şifreli, kapalı devre yazışma, mesajlaşma ve görüşme programı ByLock isimli programı kullandıkları, örgüte para yardımı yaptıkları, bu yardımı kabul ettikleri, böylece şüphelilerin FETÖ/PDY'nin üyesi oldukları, birbirleriyle irtibatlı şekilde örgüt adına eylem ve faaliyette bulundukları soruşturma evrakı kapsamında bulunan delillerden anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, sanıkların savunmaları da aktarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Adana Demirspor'dan &quot;transfer tahtası&quot; teşekkürü
YEREL

ADANA DEMİRSPOR'DAN "TRANSFER TAHTASI" TEŞEKKÜRÜ
Adana'da bazı yerlerde etkinlikler yasaklandı
YEREL

ADANA'DA BAZI YERLERDE ETKİNLİKLER YASAKLANDI
Vali Demirtaş, polis uygulama noktalarını denetledi
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, POLİS UYGULAMA NOKTALARINI DENETLEDİ
Vali Demirtaş, Ceyhan'da muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, CEYHAN'DA MUHTARLAR VE STK TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Adana'ya bir diş merkezi daha
YEREL

ADANA'YA BİR DİŞ MERKEZİ DAHA
Türkiye'nin yüzde 2.76'sı Adana'da yaşıyor
YEREL

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 2.76'SI ADANA'DA YAŞIYOR
Dr. Ahmet Bozan, ASKF Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
YEREL

DR. AHMET BOZAN, ASKF BAŞKANLIĞI'NA ADAYLIĞINI AÇIKLADI
ATO'dan Halep'e gıda ve giyecek yardımı
YEREL

ATO'DAN HALEP'E GIDA VE GİYECEK YARDIMI
Başkan Sözlü stadyum inşaatını gezdi
YEREL

BAŞKAN SÖZLÜ STADYUM İNŞAATINI GEZDİ
Bu proje Kozan'a hem kavşak, hem meydan kazandıracak
YEREL

BU PROJE KOZAN'A HEM KAVŞAK, HEM MEYDAN KAZANDIRACAK
Adana KOSGEB KOBİ'lere geçen yıl 13 milyon lira destek verdi
YEREL

ADANA KOSGEB KOBİ'LERE GEÇEN YIL 13 MİLYON LİRA DESTEK VERDİ
İncirlik'te kameraya yansıyan cuntacılar darbenin başarısı için çalışmış
YEREL

İNCİRLİK'TE KAMERAYA YANSIYAN CUNTACILAR DARBENİN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞMIŞ
Adana'da damızlık düve üretim merkezi kurulacak
YEREL

ADANA'DA DAMIZLIK DÜVE ÜRETİM MERKEZİ KURULACAK

Başkan Çetin'den sporculara malzeme yardımı
YEREL

BAŞKAN ÇETİN'DEN SPORCULARA MALZEME YARDIMI
Adana'da kar şenliği
YEREL

ADANA'DA KAR ŞENLİĞİ
Borç yapılandırması bozulana yeni fırsat
YEREL

BORÇ YAPILANDIRMASI BOZULANA YENİ FIRSAT
Vali Demirtaş, Karaisalılar ile bir araya geldi
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, KARAİSALILAR İLE BİR ARAYA GELDİ
Vali Demirtaş'tan Karaisalı Kaymakamlığı'na ziyaret
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ'TAN KARAİSALI KAYMAKAMLIĞI'NA ZİYARET
Yüreğir Ziraat Odası, komşu oda başkanlarını ağırladı
YEREL

YÜREĞİR ZİRAAT ODASI, KOMŞU ODA BAŞKANLARINI AĞIRLADI
Türkmenistan'da at yetiştirme sanatı konferansı
YEREL

TÜRKMENİSTAN'DA AT YETİŞTİRME SANATI KONFERANSI
Adana'da geçen yıl çıkan yangınlarda 146 hektar orman zarar gördü
YEREL

ADANA'DA GEÇEN YIL ÇIKAN YANGINLARDA 146 HEKTAR ORMAN ZARAR GÖRDÜ
Polise havai fişekle saldıran sanığa hapis
YEREL

POLİSE HAVAİ FİŞEKLE SALDIRAN SANIĞA HAPİS
Adana'da elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adana Demirspor'da transfer çalışmaları
YEREL

ADANA DEMİRSPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI