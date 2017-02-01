GÜNCELLEME - Tokat'ta kaybolan çocuklar

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2015 yılında evlerinin önünde oynarken kaybolan komşu çocukları Dursun Kaan Taşcı ve Bayram Erol'un bulunması amacıyla yeniden arama çalışması gerçekleştirildi.

Kaybolan komşu çocuklarının bulunması için Çermik Mahallesi'nde eskiden ahır olarak kullanılan yerde Reşadiye Belediyesine ait iş makinesiyle yapılan kazıda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Ekipler, daha sonra aynı mahalledeki bir ahırın bahçesinde kazı çalışması başlattı. Samanlıkta da yapılan arama sonucunda çocuklara ait bir iz bulunamadı.

Çalışmaları çocukların yakınları da takip etti.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları Dursun Kaan Taşcı (5) ile Bayram Erol'un (8) evlerinin önünde oynarken kaybolmasının ardından uzun süre yapılan aramalardan sonuç alınamamıştı.



