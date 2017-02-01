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YEREL HABERLER  / AMASYA HABERLERİ
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Paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:44
Paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan ve mide rahatsızlığı geçiren hasta, paletli kar ambulansı ile hastaneye ulaştırıldı.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Alçakbel köyünde ikamet eden Ayşe Yaşar'ın (54) mide rahatsızlığı geçirmesi üzerine, yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri, Taşova Devlet Hastanesine ait kar paletli ambulans ile Yaşar'ın evine gitmek üzere yola çıktı. Hasta kadının evine ulaşarak ilk müdahaleyi yapan ekipler, hastayı Taşova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hasta kadının oğlu Sadi Yaşar, sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Devletimizden Allah razı olsun, bu kış gününde yolumuzu açarak hastamızı hastaneye götürdüler. Allah'a şükürler olsun, devletimiz arkamızda." ifadesini kullandı.


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