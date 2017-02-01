Antalyaspor'da transfer

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ANTALYA (AA) - Antalyaspor, İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Perugia'dan Jean-Armel Drole'yi sezon sonuna kadar kiraladı, İsviçre'nin Grasshoppers takımından Harun Alpsoy ile de 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, 19 yaşındaki Harun Alpsoy'un Grasshoppers takımından bonservisi ile birlikte takıma geldiğini söyledi. Yine 19 yaşındaki Fildişi Sahilli Drole'nin ise Perugia'dan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Genç sporcuların Antalyaspor'un geleceğinde büyük emekleri olacak. Güçlü bir Antalyaspor oluştururken bunun altyapısında iyi rolleri olacak. Bu arkadaşlarla Antalyaspor'un gençleştirme operasyonunu daha da ileriye taşımış oluyoruz. İnşallah başarılı olacaklar ve kulübümüzü de başarıya taşıyacaklar."

Drole de kulüp başkanı Öztürk'ün kendisine çok güzel bir teklifte bulunduğunu ve Antalyaspor'un projelerinden bahsettiğini söyledi.

Mutlu bir şekilde teklifi kabul ettiğini belirten Drole, "Benim de ileriye dönük hayallerim var. Bu hayaller doğrultusunda bu projede yer almak istiyorum. Öncelikli amacım Antalyaspor'a hizmet etmek, takımın ligde daha yukarılara gelmesine katkıda bulunmak. Bunun dışında da lig sonunda da Antalyaspor'la birlikte şampiyonluk yaşamak istiyorum." dedi.

Harun Alpsoy da Antalyaspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Drole sezon sonuna kadar kiralık, Harun Alpsoy ise 4,5 yıllığına kendisini Antalyaspor'a bağlayan sözleşmeleri imzaladı.



