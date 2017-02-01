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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Eski Başbakanlık çalışanı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:47
Eski Başbakanlık çalışanı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme birimdeki raportörlük görevinden, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı olması nedeniyle ihraç edilen kişi, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesi yakınlarında bulunan 2. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasadışı Yunanistan'a geçmeye çalışan M.Ö'yü yakaladı.

Yapılan mülakatlar ve araştırmalar sonucu M.Ö'nün Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme birimdeki raportörlük görevinden, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı nedeni ile ihraç edildiği, daha önceden de Aselsan ve Bilgi Teknolojileri Kurumunda (BTK) çalıştığı tespit edildi.

Şüpheli M.Ö Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



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