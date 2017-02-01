Bangladeş'ten Rohingyalar için riskli yeniden yerleştirme planı

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ANKARA (AA) - Bangladeş hükümetinin ülkede mülteci durumunda olan binlerce Rohingyayı (Arakanlı Müslüman) gelgit nedeniyle yılın büyük bölümü su altında kalan uzak bir adaya transfer etmeyi planladığı ortaya çıktı.

ABD'nin New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Bakanlar Kurulunun çıkardığı ve hükümete ait internet sitesinde yayınlanan idari talimatta komşu Myanmar'daki şiddetten kaçarak ülkenin güneyindeki Cox's Bazar'a yerleşen Arakanlı Müslümanların Bengal Körfezindeki Thengar Char adasına yeniden yerleşimlerinin sağlanması için çalışmalara başlanacağı belirtildi.

Bakanlar Kurulu talimatında yetkililerden "Myanmar vatandaşlarının ülkeye yasa dışı girişlerinin durdurulmasının" yanı sıra, "var olanların yerel nüfusla karışmalarının engellenmesi" ve tüm mültecilerin ülkede belirlenen bölgelere yerleştirilmesi ve orada kalmaları için gereken tedbirlerin alınması istendi.

Talimatta, planın gerekçesi olarak son dönemde giderek artan Arakanlı Müslüman nüfusunun yerel halk açısından "fiziksel riskler" doğurduğu ve yörede sosyal ve ekonomik problemlere yol açtığı ileri sürüldü.

Hükümetin zorla yerleştirme planı son yirmi yıldır Bangladeş'te yaşayan Arakanlılar arasında kaygıya sebep olurken, gelgit nedeniyle yılın büyük bölümünde sular altında kalan, sular çekildiğinde ise bataklığa dönüşen adanın yaşam alanı olarak tayin edilmesi insan hakları savunucularının ve uluslararası toplumun tepkisini çekti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Bangladeş Bürosundan Shinji Kubo, yaptığı açıklamada, "Böyle bir planın uygulanabilmesi için önce bir danışma sürecine ve mültecilerin ikna edilmesine ihtiyaç var. Ayrıca yerleşim koşullarının uygunluğu hakkında da detaylı bir fizibilite çalışması yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bangladeşli yetkililer, tepkilerin ardından internet sitesinden kaldırılan talimatla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

1992 yılından bu yana Bangladeş'in Myanmar sınırındaki Cox's Bazar'daki iki BM mülteci kampında 32 bin kayıtlı Arakanlı Müslüman sığınmacı yaşıyor. Kayıt dışı mültecilerle birlikte sayıları 200 bin ila 400 bini bulan sığınmacıların büyük bölümü kamplar çevresindeki derme çatma barınaklarda yaşarken, bir kısmı da ülkenin güney sahillerine dağılmış halde yaşamlarını sürdürüyor.

Yeniden yerleştirme planı ilk kez 2015 yılında gündeme gelmiş, insan hakları savunucuları ve uluslararası yardım gruplarından gelen eleştiriler sebebiyle rafa kaldırılmıştı.

BM, Myanmar'da vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan Arakanlı Müslümanları dünyanın en fazla zulme uğrayan topluluğu olarak tanımlıyor.















