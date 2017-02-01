Yurtta asayiş

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ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 43 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotim ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri ekimi yapıldığını belirledi.



Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin iki odasında esrar maddesi elde etmek için nem ve ısı sistemiyle oluşturulmuş özel iklim ortamında 43 kök Hint keneviri ele geçirdi. Evde yapılan aramalarda, hasat edilmiş 1 kilo 750 gram Hint keneviri bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli Kemal G. (45), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Cezaevi firarileri Fethiye'de yakalandı



MUĞLA (AA) - Balıkesir'deki yarı açık cezaevinden bir ay önce firar eden 2 hükümlü Muğla'da yakalandı.

Balıkesir'deki Bandırma Yarı Açık Cezaevinden bir ay önce firar eden Kadir Sabah (24) ile Emrah Çelikel'in (27) ilçede olabileceği bilgisine ulaşan Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. İki firarinin Yeni Mahalle'deki iki katlı bir evde olduğunu tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Polisin geldiğini fark eden Sabah ve Çelikel, ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Bir süre kaçan iki firari, polis tarafından gözaltına alındı. Evde ve çevresinde yapılan aramada, firariler tarafından atıldığı belirlenen bir tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 firari tutuklandı.

Sabah ve Çelikel'in farklı suçlardan 23 suç kaydı olduğu, firar ettikten sonra da 6 suçtan arandıkları öğrenildi.

- Bilecik'te "Şafak" operasyonu

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen operasyonda biri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında aranan 14 şüpheli yakalandı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Bilecik merkez, Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda biri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında olmak üzere ''Resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanma, küçük yaşta çocuğu alı koyma'' gibi suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



- Denizli'de pikap boya iskelesini devirdi: 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.



15 Mayıs Mahallesi'nde Türk Kızılayı Denizli Şubesi'nin bulunduğu binanın dış cephesini boyayan Sedat Altınok'un (53) üzerine çıktığı iskeleye Rasim Kemal Kaya'nın kullandığı 03 AS 851 plakalı hafif ticari araç çarptı.



Altınok, 5 metre yükseklikteki iskeleden yolun karşısındaki toprak zemine düştü.



Ağır yaralanan Altınok, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis sürücüyü gözaltına aldı.

- Tartıştığı babasını bıçakla yaraladı



İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde para vermediği oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.



Emir Sultan Mahallesinde yaşayan 55 yaşındaki H.O. ile 19 yaşındaki oğlu M.O. arasında para verme meselesinden tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.O, babasını göğsünden bıçaklayıp kaçtı. H.O, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Buradaki müdahalenin ardından Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edilen H.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Olay yerinden kaçan M.O. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.



Uyuşturucu kullandığı iddia edilen M.O'nun, dün gecede anne ve babasını para vermediği için evden kovduğu, çiftin geceyi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirdiği öğrenildi.

- Gaziantep'te kasaplardan et ve sucuk çalan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kasaplardan et ve sucuk çaldığı belirlenen kişi tutuklandı.



Akkent Mahallesinde bir kasaptan et ve sucuk çalarken iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen ve polis ekipleri tarafından evinde yakalanan A.R.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Dün, kasaplardan hırsızlık yapan iki zanlıdan biri güvenlik kamerası tarafından görüntülenince yakalanmış, emniyetteki ifadesinde farklı zamanlarda 3 kasaptan yaklaşık 5 bin lira değerinde et ve sucuk, bir kuaförden ise 9 bin lira ile televizyon çaldığını itiraf etmişti.