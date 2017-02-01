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Yurtta asayiş

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:50

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 43 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotim ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri ekimi yapıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin iki odasında esrar maddesi elde etmek için nem ve ısı sistemiyle oluşturulmuş özel iklim ortamında 43 kök Hint keneviri ele geçirdi. Evde yapılan aramalarda, hasat edilmiş 1 kilo 750 gram Hint keneviri bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli Kemal G. (45), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Cezaevi firarileri Fethiye'de yakalandı

MUĞLA (AA) - Balıkesir'deki yarı açık cezaevinden bir ay önce firar eden 2 hükümlü Muğla'da yakalandı.

Balıkesir'deki Bandırma Yarı Açık Cezaevinden bir ay önce firar eden Kadir Sabah (24) ile Emrah Çelikel'in (27) ilçede olabileceği bilgisine ulaşan Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. İki firarinin Yeni Mahalle'deki iki katlı bir evde olduğunu tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Polisin geldiğini fark eden Sabah ve Çelikel, ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Bir süre kaçan iki firari, polis tarafından gözaltına alındı. Evde ve çevresinde yapılan aramada, firariler tarafından atıldığı belirlenen bir tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 firari tutuklandı.

Sabah ve Çelikel'in farklı suçlardan 23 suç kaydı olduğu, firar ettikten sonra da 6 suçtan arandıkları öğrenildi.

- Bilecik'te "Şafak" operasyonu

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen operasyonda biri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında aranan 14 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Bilecik merkez, Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda biri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında olmak üzere ''Resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanma, küçük yaşta çocuğu alı koyma'' gibi suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

- Denizli'de pikap boya iskelesini devirdi: 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.

15 Mayıs Mahallesi'nde Türk Kızılayı Denizli Şubesi'nin bulunduğu binanın dış cephesini boyayan Sedat Altınok'un (53) üzerine çıktığı iskeleye Rasim Kemal Kaya'nın kullandığı 03 AS 851 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Altınok, 5 metre yükseklikteki iskeleden yolun karşısındaki toprak zemine düştü.

Ağır yaralanan Altınok, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis sürücüyü gözaltına aldı.

- Tartıştığı babasını bıçakla yaraladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde para vermediği oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Emir Sultan Mahallesinde yaşayan 55 yaşındaki H.O. ile 19 yaşındaki oğlu M.O. arasında para verme meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.O, babasını göğsünden bıçaklayıp kaçtı. H.O, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edilen H.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan M.O. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen M.O'nun, dün gecede anne ve babasını para vermediği için evden kovduğu, çiftin geceyi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirdiği öğrenildi.

- Gaziantep'te kasaplardan et ve sucuk çalan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kasaplardan et ve sucuk çaldığı belirlenen kişi tutuklandı.

Akkent Mahallesinde bir kasaptan et ve sucuk çalarken iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen ve polis ekipleri tarafından evinde yakalanan A.R.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün, kasaplardan hırsızlık yapan iki zanlıdan biri güvenlik kamerası tarafından görüntülenince yakalanmış, emniyetteki ifadesinde farklı zamanlarda 3 kasaptan yaklaşık 5 bin lira değerinde et ve sucuk, bir kuaförden ise 9 bin lira ile televizyon çaldığını itiraf etmişti.

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Başbakan Yıldırım: &quot;(Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi) Bunu yapmazsak ne olacak? Çift başlılık devam edecek. Bir yandan güçlü parlamenter sistem var bir yandan halkın doğrudan seçtiği cumhurbaşkanı. Olmaz. Bir koltukta iki kaptan olmaz. Kaptanın tek olması lazım. Kişiler gelip geçici, önemli olan memleket. Koltuk sevdasında olsak biz bu değişikliğin peşinde olmayız. &quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "(CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ) BUNU YAPMAZSAK NE OLACAK? ÇİFT BAŞLILIK DEVAM EDECEK. BİR YANDAN GÜÇLÜ PARLAMENTER SİSTEM VAR BİR YANDAN HALKIN DOĞRUDAN SEÇTİĞİ CUMHURBAŞKANI. OLMAZ. BİR KOLTUKTA İKİ KAPTAN OLMAZ. KAPTANIN TEK OLMASI LAZIM. KİŞİLER GELİP GEÇİCİ, ÖNEMLİ OLAN MEMLEKET. KOLTUK SEVDASINDA OLSAK BİZ BU DEĞİŞİKLİĞİN PEŞİNDE OLMAYIZ. "
Başbakan Yıldırım: &quot;Anamuhalefet partisi Genel Başkanı bir mülakatta diyor ki 'Dayatmayla anayasa olmaz.' Bu, Meclisi yok saymaktır. Mecliste görüşüldü bu anayasa, kendisi de oradaydı. Millet iradesinin temsili neredir? Meclistir. Milletin temsilcileri orada. Bütün bunlar ortadayken, 'Bu anayasa değişikliği dayatmadır' demek, siyaseti, milli iradeyi inkar etmek demektir.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "ANAMUHALEFET PARTİSİ GENEL BAŞKANI BİR MÜLAKATTA DİYOR Kİ 'DAYATMAYLA ANAYASA OLMAZ.' BU, MECLİSİ YOK SAYMAKTIR. MECLİSTE GÖRÜŞÜLDÜ BU ANAYASA, KENDİSİ DE ORADAYDI. MİLLET İRADESİNİN TEMSİLİ NEREDİR? MECLİSTİR. MİLLETİN TEMSİLCİLERİ ORADA. BÜTÜN BUNLAR ORTADAYKEN, 'BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DAYATMADIR' DEMEK, SİYASETİ, MİLLİ İRADEYİ İNKAR ETMEK DEMEKTİR."
Başbakan Yıldırım: &quot;Terörü ülke gündeminde en aşağı sıralara indireceğiz. Daha fazla ekonomi, daha fazla iş, daha fazla aş ve ülkemizin her köşesinde insanlarımızın mutlu olması için, emniyet içinde yaşaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.&quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "TERÖRÜ ÜLKE GÜNDEMİNDE EN AŞAĞI SIRALARA İNDİRECEĞİZ. DAHA FAZLA EKONOMİ, DAHA FAZLA İŞ, DAHA FAZLA AŞ VE ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNDE İNSANLARIMIZIN MUTLU OLMASI İÇİN, EMNİYET İÇİNDE YAŞAMASI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ."

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