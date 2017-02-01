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ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "Bunu yapmazsak ne olacak? Çift başlılık devam edecek. Bir yandan güçlü parlamenter sistem var, bir yandan halkın doğrudan seçtiği cumhurbaşkanı. Olmaz. Bir koltukta iki kaptan olmaz. Kaptanın tek olması lazım. Kişiler gelip geçici, önemli olan memleket. Koltuk sevdasında olsak biz bu değişikliğin peşinde olmayız." dedi.

Yıldırım, parti genel merkezinde, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca düzenlenen "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri Töreni"ndeki konuşmasında, 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bir elektronik muhtıra yayınlandığını, 28 Şubat benzeri bir girişim yaşandığını anımsattı.

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçiminin hep problem olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Aynı şeyi 2007'de cumhurbaşkanlığı seçiminde de yapmaya çalıştılar. Bu sefer vesayetçiler Anamuhalefet partisini kullandılar, Cumhuriyet Halk Partisini kullandılar. Nasıl kullandılar? 367 icadıyla kullandılar, Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönemde olmamış bir hukuk garabeti icat ederek. 'Cumhurbaşkanını AK Parti seçemez'. Niye? 363 milletvekili var, cumhurbaşkanını seçemiyorsun. Böyle bir hukuk garabetini önümüze koydular. Biz de, 'Kavga edecek halimiz yok, biz milleti temsil ediyoruz. Bize yakışmaz. Emaneti millete tekrar götürelim, sorunu millet çözsün.' dedik."

Anayasa değişikliği için 2007'de referandum yapıldığını anımsatan Yıldırım, değişikliğin referandumda kabul gördüğünü dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün yaptığımız, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz bu değişiklik de o gün yapılan işin devamıdır. O günkü şartlar o kadarına imkan veriyordu, bugün onun devamı olan eksikliği tamamlıyoruz. Bunu yapmazsak ne olacak? Çift başlılık devam edecek. Bir yandan güçlü parlamenter sistem var, bir yandan halkın doğrudan seçtiği cumhurbaşkanı. Olmaz. Bir koltukta iki kaptan olmaz. Kaptanın tek olması lazım. Kişiler gelip geçici, önemli olan memleket. Koltuk sevdasında olsak biz bu değişikliğin peşinde olmayız. Bu yaptığımız değişiklik iradeyi, yetkiyi, sorumluluğu milletin doğrudan ülkeyi yönetecek olanlara vermesidir."

Başbakan Yıldırım, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul edildiğinde, seçilecek kişinin en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabileceğini, üçüncü dönem seçilemeyeceğini, üçüncü dönem yeni yüzlerin, yeni ekiplerin gelmesi gerektiğini söyledi.

- "Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu kalkıyor"

Yıldırım, "Hükümet sisteminde cumhurbaşkanına hiç kimse bir şey diyemiyor. İstediği gibi yetkiler kullanıyor, istediği gibi kanunlar çıkarıyor, vatandaş tabiriyle 'Ali kıran baş yaran" eleştirilerinin yapıldığını hatırlatarak, mevcut sistemde cumhurbaşkanını halkın seçtiğini belirtti.

Yargılama konusunda tek istisnanın bulunduğuna, cumhurbaşkanının vatana ihanetten yargılanabildiğine, tanımlanmış böyle bir suçun da olmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Diyelim ki bir suç uydurdular. O suçtan yargılanmasının yolu da Meclis'teki üye sayısının dörtte üçü, yani yüzde 75'i 'evet' diyecek. O zaman yargılanabilecek Yüce Divan'da. Peki biz ne getiriyoruz, bizim getirdiğimiz değişiklikte ne var? Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu kalkıyor, yaptığı her türlü işten sorumlu. Herhangi bir suçla suçlanabiliyor, vatana ihanet değil her suçla suçlanabiliyor. Yargılanmasının yolu açılıyor. Yardımcısı da bakanı da hepsi." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanı için daha az milletvekilinin oluruyla yargılama yolunun açılabileceğini anlatarak, hem suç sayısının arttığına hem de yargılama için gerekli oy sayısının azaldığına işaret etti. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani üçte iki, yüzde 66. Mevcut sistem cumhurbaşkanını daha çok koruyor, suçlanamadığı halde çok koruyor. Şimdi suçlandığı halde daha az koruyor. Nerede bu cumhurbaşkanının sınırsız yetkisi, sıfır sorumluluğu, diktatörlük? Bunların hepsi çaresizliktir. Yani söyleyecek doğru şeyler, itirazlar bulamayınca doğru olmayan şeylere sarılmaktan başka bir şey değildir. Koca koca parti başkanları çıkıp, gerçekleri saptırmaya çalışması toplumda bir itibar kaybına da sebep oluyor. Her şeyi doğru söyleyelim, abartmayalım, kendi lehimize ayrı ayrı senaryolar üretmeyelim. Her şeyi topluma doğru söyleyelim, millet de herkesi dinlesin kararını versin."

- "SSK'da kuyruk yok çünkü başında Kılıçdaroğlu yok"

Türkiye'de güçlü iktidarlar olması halinde, başkanlığındaki 65. Hükümet'in, normal şartlarda 2183 yılında kurulması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, milletin devamlı sandığa götürülmesinin, hükümetin devamlı değişmesinin zaman ve para kaybı olduğunu kaydetti. Yıldırım, "Yazıktır, günahtır. Bu memlekete ve millete bu yapılmaz. Biz bunu deyince, 'Siz 15 senedir iktidardasınız, niye yapmadınız' diyorlar. Bugün, 'Siz iktidardasınız, niye şikayet ediyorsunuz, bu işler niye olmuyor.' diyorlar. Oldu da senin haberin yok. SSK'da kuyruk yok çünkü başında Kemal Kılıçdaroğlu yok, AK Parti var. İlaç kuyruğu, muayene kuyruğu yok, hastanelerde hizmet var. " diye konuştu.

Sistemin arızalarının giderilmesinin esas olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok şey söyleniyor da ben şunu anlayamıyorum. Yani CHP buna 'hayır' dedi de, 'yargı bağımsız yerine tarafsız olsun' diyorsunuz, niye karşı çıkıyorsunuz? '18 yaş gençlerimiz hem seçsin hem seçilsin' diyoruz, niye karşı çıkıyorsunuz? Bunları halka izah etmeleri lazım. Askeri yüksek yargıyı kaldıralım, yargıda çift başlılık olmasın, asker ayrıcalığı sivil ayrıcalığı olmasın, yargıda birlik olsun... Bunun nesine karşı çıkıyorsunuz? Bütün bu sorulara milletin önünde cevap vermek mecburiyetindeler. Milletin isteklerine karşı durulmaz. Durduğunuz zaman milletin önüne sandık geldiğinde gereken cevabı verir."

- "Sizler, Türkiye'nin hem aklı hem de vicdanısınız"

Yıldırım, Türkiye'nin her alanda yeni fikirlere, projelere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sivil toplum örgütlerinin, millete öncü olarak yapıcı, ufuk açıcı çalışmalarına ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "Sizler, Türkiye'nin hem aklı hem de vicdanısınız. Sizin başında olduğunuz örgütleri güçlendirmek, faaliyet alanlarınızı genişletmek için gereken her şeyi yaptık, bundan sonra da yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Yıldırım, AK Parti dönemindeki kurulan sivil toplum örgütlerinin sayısının geçmiş dönemlerin çok üzerinde olduğuna dikkati çekerek, bunun da demokraside paylaşım anlamına geldiğini ifade etti.

"Her şeyin en iyisini ben bilirim, en iyisini ben yaparım" anlayışının artık geride kaldığını, devrin ortak sorumluluk ve akıl devri olduğunu belirten Yıldırım, "Bütün paydaşların, toplumun bütün temsilcilerinin, hiç kimsenin, tek bir kişinin bile dışlanmadan 'Bu benim ülkem, bu bayrak benim bayrağım, bu millet benim milletim, bu devlet benim devletim' diyebileceği bir anlayışı yerleştirmek... Bu da sivil toplum örgütleriyle daha yakın çalışmaktan geçiyor." şeklinde konuştu.

AK Parti bünyesinde sivil toplum iletişim merkezi kuracaklarını aktaran Yıldırım, iletişimi güçlendirmek, sorunlara daha hızlı çözümler üretmek için daha büyük adımları bundan sonra da atmaya devam edeceklerini bildirdi.

Sivil toplum kuruluşlarının desteklendiği bu tür organizasyonlarla Türkiye'nin hızının artacağını, demokrasisinin daha da güçleneceğini vurgulayan Yıldırım, AK Parti olarak Türkiye'nin ufkunu açacak, milletin geleceğini aydınlatacak her türlü gayretin hep arkasında olduklarını bundan sonra da olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, projelerin millete hayırlı olmasını dileyerek, ödül alan proje sahiplerini kutladı.

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