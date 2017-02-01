Adana Demirspor'dan "transfer tahtası" teşekkürü

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp yönetim kurulu, borçların ödenerek transfer tahtasının açılmasına destek olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti.
Kulüpten yayımlanan teşekkür mesajında, "Transfer engelimizin kaldırılmasında, kulübümüze olan desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü'ye camiamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." denildi.
Mavi-lacivertli kulüp dün, ara transfer döneminin bitmesine saatler kala borcunu ödeyerek, 5 futbolcuyla sözleşme imzalamıştı.