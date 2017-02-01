Geyikler sokak aralarında yiyecek aradı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dağlık alandan yerleşim yerlerine inen geyikler, sokaklarda yiyecek aradı.

Yaşadıkları Başkarcı Dağı'ndaki doğal ortamda soğuk kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan geyikler, şehir merkezine indi. Servergazi Mahallesi'ne gece geç saatlerde gelerek sokaktaki çöp bidonlarının çevresinde yiyecek arayan geyikleri gören bazı vatandaşlar, o anları fotoğraflarken, bazıları da çeşitli noktalara yiyecek bıraktı.

Denizli Orman ve Şu İşleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, yoğun kar yağışı ve ağır kış şartlarından dolayı Başkarcı Dağı, Honaz Dağı Milli Parkı ve Çivril Akdağ'daki yaban hayatı geliştirme sahasına yem takviyesi yapıldığını, her hafta perşembe günü yaban hayvanları için yem bırakıldığını, zaman zaman domuz, geyik gibi yaban hayvanlarının şehir merkezine yakın yerlere gelerek yiyecek aradığını belirtti.







