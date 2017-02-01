Rize'deki "usulsüz dinleme" davası

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RİZE (AA) - Rize'de "Usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 16 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde Ağır Ceza Reisi Bayram Kantık'ın başkanlığında görülen davanın 7. duruşmasına, tutuksuz sanıklardan dönemin istihbarat şube müdürü Mehmet Şevki Meşe, Veli Akçay, Alper Gülabioğlu, Ali Burnaz ve Gülbey Kutun ile müdafi avukatı Ümit Peçe ve Rize Barosu tarafından atanan sanık avukatlarından Fatih Temizkan katıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, tutuklu bulunan Mehmet Ali Albayrak, Türker Ünüvar, Sinan Karabaş, Zekai Genç ve Mehmet Ali Kavacık ise duruşmaya SEGBİS sistemi ile katıldı.

Sanık Gülbey Kutun, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bilfiil görevine devam ettiğini savunarak, "Bahse konu örgüt ile hiçbir ilişkim olmadığı ile ilgili delileri mahkemeye sundum. 15 Temmuz gecesi yaptığım çalışmalar ve sonrasındaki yazışmalar doğrultusunda örgüt ile bağlantım olmadığı açıktır ama 17 Ağustos 2016 tarihinde çıkarılan kararname ile mesleğimden ihraç edildim. Mahkemece görülen dava dışında hakkımda açılmış hiçbir dava ve soruşturma yoktur." dedi.

Savunmaların ardından mahkeme, sanıkların yurt dışı çıkış yasağının devamına, mütalaanın sunulması için dosyanın iddia makamına tevdisine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırladığı iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ancak dava hakkında "yetkisizlik" kararı verilerek Rize'ye gönderilmişti.



