Termik santralde iş kazası: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde meydana gelen iş kazasında 3 işçi yaralandı.
Afşin-Elbistan A Termik Santralinin ikinci ünitesinde kömür kazanında biriken kömür tozları bir anda alev aldı.
Olay sırasında kazan yakınlarda bulunan 3 işçi yaralandı.
Ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden biri Kahramanmaraş'a sevk edildi.
Olay nedeniyle termik santraldeki ikinci ünitede üretim durdurulurken, birinci ünitede elektrik enerjisi üretiminin devam ettiği belirtildi.