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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Termik santralde iş kazası: 3 yaralı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:07

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde meydana gelen iş kazasında 3 işçi yaralandı.

Afşin-Elbistan A Termik Santralinin ikinci ünitesinde kömür kazanında biriken kömür tozları bir anda alev aldı.

Olay sırasında kazan yakınlarda bulunan 3 işçi yaralandı.

Ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden biri Kahramanmaraş'a sevk edildi.

Olay nedeniyle termik santraldeki ikinci ünitede üretim durdurulurken, birinci ünitede elektrik enerjisi üretiminin devam ettiği belirtildi.

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