Korgeneral Yaşar'dan Vali Azizoğlu'na ziyaret

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ERZURUM (AA) - Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim Yaşar, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Çeşitli inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Korgeneral İbrahim Yaşar, Vali Azizoğlu'nu ziyaret etmek için beraberindeki Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik ile valiliğe geldi.

Korgeneral Yaşar daha sonra beraberindekiler makamında ziyaret ettiği Vali Azizoğlu ile bir süre sohbet etti.

Azizoğlu, burada Yaşar'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu anlatarak, kendisine Erzurum logolu çini işlemeli tabak armağan etti.

Ziyaret daha sonra basına kapalı devam etti.