Kocaeli'de FETÖ/PDY davaları

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda meslekten ihraç edilen tutuklu 3 eski emniyet mensubu ile açığa alınan tutuklu polis memurunun yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınan tutuklu polis memuru Ömer Altunbaş katıldı.

Barodan talepte bulunmadığı için savunmasını tek başına yapan Altunbaş, üzerine atılı suçları işlemediğini belirterek, ByLock kullanmadığını, söz konusu uygulamanın adını ilk defa gözaltına alındıktan sonra duyduğunu savundu.

Örgütle herhangi bir bağının olmadığını iddia eden Altunbaş, şahsıyla ilgili bir yanlışlık yapıldığını ileri sürdü.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, dijital materyallerin inceleme raporunun beklenmesine, savunma için ek süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Tutuklu sanık Kadir Kağnıcı

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir diğer duruşmaya da "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan eski polis memuru Kadir Kağnıcı ve avukatı Nurdoğan Barış katıldı.

Duruşmada söz verilen Kağnıcı, program kullanmadığını ve FETÖ/PDY içerisinde faaliyetinin olmadığını iddia etti.

Polislerin evine kendisini gözaltına almak için geldiklerinde görev başında olduğunu, bunun üzerine giderek teslim olduğunu anlatan Kağnıcı, bu hususun dikkate alınmasını talep etti.

Avukat Barış ise ByLock'un örgüt üyesi olarak değerlendirilemeyecek bir program olduğunu ileri sürerek, iddianamede geçen tanık ifadelerinin doğrulanmayan kanaat beyanı olduğunu savundu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, ByLock raporu ile dijital verilerin yeniden istenmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

- Tutuklu sanık Halit Yalvaç

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer duruşmada da "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan, meslekten ihraç edilen emniyet mensubu Halit Yalvaç ve avukatı Murat Yılmaz hazır bulundu.

Sanık Yalvaç, FETÖ terör örgütüyle herhangi bir bağı ve irtibatı olmadığını savunarak, ByLcok kullandığı iddialarını reddetti.

Avukat Yılmaz da müvekkili hakkında ByLock tespit tutanağının yeniden alınmasını ve delil karartma ile kaçma şüphesi olmadığı için müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkındaki ByLock sorgusunun tekrar yapılması ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Tutuklu sanık Mehmet Demir

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka bir duruşmaya da "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan sanık Mehmet Demir ve avukatı Handan Sancar Gökmen katıldı.

Duruşmada söz verilen Demir, herhangi bir örgütle bağı olmadığını savunarak, ByLock kullandığı iddialarını reddetti.

Avukat Gökmen, delil karartma ve kaçma şüphesi olmadığı için müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkındaki ByLock sorgusunun yeniden yapılmasına, ilgili yerlerden gerekli dijital verilerin istenmesine ve tutukluluk durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.