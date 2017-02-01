Mersin Şehir Hastanesi pazartesi hasta kabulüne başlayacak

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MERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından 3 Şubat Cuma günü açılışı yapılacak olan Mersin Şehir Hastanesinde son hazırlıkların tamamlandığı ve 6 Şubat Pazartesi gününden itibaren hasta kabulüne başlanacağı bildirildi.

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamsarı, yaptığı yazılı açıklamada, hastanenin açılması için titizlikle çalıştıklarını ve hasta kabul aşamasına geldiklerini belirtti.

Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için çaba harcadıklarını ve çalışmaların tamamladığını aktaran Çamsarı, şöyle devam etti:

"Şehir hastanemiz artık kabul aşamasına geldi. Hastanede son kontrolleri yaptık ve hizmete hazır hale getirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım tarafından 3 Şubat Cuma günü açılışı yapılacak. Hastane 6 Şubat Pazartesi gününden itibaren hasta kabulüne başlayacak, Mersin Devlet Hastanemiz de pazartesi gününe kadar hizmet verecek. Şehir hastanemizdeki çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yaptık ve hastaneyi vatandaşlarımızın hizmetine hazır hale getirdik. En küçük prizden son teknoloji cihazın çalışmasına kadar kontroller yaptık."

Çamsarı, hastanedeki sağlık hizmetinin kamu garantisinde olduğunu anımsatarak "Kamu ve özel işbirliğinde sağlık hizmeti tamamen kamunun garantisinde. Vatandaşlarımız daha önceki kamu hastanelerinde hangi hizmeti ne şartta alıyorlarsa şehir hastanemizde de alacaklar. Bu kamunun bir sağlık hizmetidir. Bin 253 yatak kapasitesine sahip hastanemizde Mersinlilerin talep durumuna göre yeni alanlar ve uzman kadrolar oluşturabiliriz." ifadesini kullandı.