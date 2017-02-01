Almanya Başbakanı Merkel yarın Türkiye'ye gelecek

ANKARA (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere, yarın Türkiye'ye gelecek.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Merkel, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
Merkel'in yarın gerçekleştireceği ziyaret kapsamında, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ve iş birliği, terörizmle mücadele, göç, Kıbrıs çözüm süreci ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra iki ülkenin ortak gündemindeki uluslararası ve bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.