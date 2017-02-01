Kardemir Karabükspor'da Beşiktaş mesaisi

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KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçına ilişkin, "Sakatlarımızda ciddi bir iyileşme var. Skulason ve kaleci Rybka düzeliyor." dedi.

Tankut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle lige verilen aradan yararlanarak Antalya'ya geldiklerini ve bir hafta burada kamp yapacaklarını söyledi.

Ara transfer döneminde 3 Ukraynalı ve bir Rumen oyuncuyu renklerine kattıklarını ifade eden Tankut, şöyle konuştu:

"Forvet, kaleci, sağ açık ve sağ bek olmak üzere 4 oyuncu aldık. Sakatlarımızda ciddi bir iyileşme var. Skulason ve kaleci Rybka düzeliyor. Takımda sadece şu an Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkesinde bulunan Traore yok. Bu akşam yarı final maçına çıkıyor. Eğer finale kalırsa bu ayın 5'inden sonra takıma katılacak. 10 Şubat'ta sahamızda oynayacağımız önemli bir maçın arifesindeyiz. Takımımız Antalya'da Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek."





- Beşiktaş maçı hazırlıkları





Kırmızı-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçı hazırlıklarının Antalya'da başladığı belirtildi.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki idmanda futbolcuların kondisyon ağırlıklı çalışma yaptığı kaydedildi.

İdmana, sakatlığı süren kaleci Oleksandr Rybka'nın takımdan ayrı çalıştığı, izinli olan Andre Biyogo Poko ve yeni transfer Paul Papp'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülke milli takımında bulunan Abdou Razack Traore'nin katılmadığı aktarıldı. Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Christoph Daum'un da çalışmayı izlediği bilgisi paylaşıldı.