01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:26


ANKARA (AA) - 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun organizasyonu için ihaleye çıkılacak.

Bisiklet Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sunan turun organize ve koordine edilmesi işi, 6 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te açık usulle ihale edilecek.

Söz konusu ihale akreditasyon, tv çekimi ile prodüksiyon, konaklama, iaşe, araç kiralama, ulaşım, parkur, bariyer, güvenlik, çeviri, sponsorluk, medya ve basın ile organizasyona ilişkin diğer mal ve hizmetlerini içeriyor.

Yerli ve yabancı isteklilerin katılabileceği ihale, federasyonun Ankara'daki binasında gerçekleştirilecek.

Bu yıl 53'üncüsü düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 18-23 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Dünya Turu takvimine dahil edilen organizasyon, ilk kez Konya'dan başlayacak. İstanbul'da son bulacak turun etapları henüz netleşmedi.

İLGİLİ HABERLER

YSK Malatya İl Seçim Müdürü açığa alındı
YEREL

YSK MALATYA İL SEÇİM MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI
ESK'dan hayvan ithalatı açıklaması:
YEREL

ESK'DAN HAYVAN İTHALATI AÇIKLAMASI:
Hindistan'da inşaat halindeki çöktü: 5 ölü
YEREL

HİNDİSTAN'DA İNŞAAT HALİNDEKİ ÇÖKTÜ: 5 ÖLÜ
2020 Tokyo madalyaları için &quot;teknolojik&quot; geri dönüşüm
YEREL

2020 TOKYO MADALYALARI İÇİN "TEKNOLOJİK" GERİ DÖNÜŞÜM
Başkentte silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL

BAŞKENTTE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
Yılın Sivil Toplum ve Farkındalık Ödülleri Töreni
YEREL

YILIN SİVİL TOPLUM VE FARKINDALIK ÖDÜLLERİ TÖRENİ
&quot;ByLock&quot; kullanan 7 hakim ve savcı açığa alındı
YEREL

"BYLOCK" KULLANAN 7 HAKİM VE SAVCI AÇIĞA ALINDI
Bakan Yılmaz, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Sopanda'yı kabul etti
YEREL

BAKAN YILMAZ, ROMANYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ SOPANDA'YI KABUL ETTİ
Almanya Başbakanı Merkel yarın Türkiye'ye gelecek
YEREL

ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL YARIN TÜRKİYE'YE GELECEK
AK Parti MYK toplandı
YEREL

AK PARTİ MYK TOPLANDI
Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri Töreni
YEREL

YILIN SİVİL TOPLUM FARKINDALIK ÖDÜLLERİ TÖRENİ
Yurtta asayiş
YEREL

YURTTA ASAYİŞ

Bangladeş'ten Rohingyalar için riskli yeniden yerleştirme planı
YEREL

BANGLADEŞ'TEN ROHİNGYALAR İÇİN RİSKLİ YENİDEN YERLEŞTİRME PLANI
Kalkınma Bakanı Elvan AA Editör Masası'na konuk olacak
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLACAK

Fren sistemi bozulan tırının altında kalan sürücü öldü
YEREL

FREN SİSTEMİ BOZULAN TIRININ ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ
Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri Töreni
YEREL

YILIN SİVİL TOPLUM FARKINDALIK ÖDÜLLERİ TÖRENİ
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
YEREL

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU:
EPDK'dan rüzgar santralleri kurulumu açıklaması
YEREL

EPDK'DAN RÜZGAR SANTRALLERİ KURULUMU AÇIKLAMASI
Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri Töreni
YEREL

YILIN SİVİL TOPLUM FARKINDALIK ÖDÜLLERİ TÖRENİ
&quot;DEAŞ, rejim bölgelerini kolayca teslim ederken, bize direniyor&quot;
YEREL

"DEAŞ, REJİM BÖLGELERİNİ KOLAYCA TESLİM EDERKEN, BİZE DİRENİYOR"
Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesine Belediye Başkanı Duruay'dan destek
YEREL

GÖLBAŞI HASVAK DEVLET HASTANESİNE BELEDİYE BAŞKANI DURUAY'DAN DESTEK
MHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin:
YEREL

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇETİN:
Spot piyasada elektrik fiyatları
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI
Başbakan Yıldırım: &quot;(Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi) Bunu yapmazsak ne olacak? Çift başlılık devam edecek. Bir yandan güçlü parlamenter sistem var bir yandan halkın doğrudan seçtiği cumhurbaşkanı. Olmaz. Bir koltukta iki kaptan olmaz. Kaptanın tek olması lazım. Kişiler gelip geçici, önemli olan memleket. Koltuk sevdasında olsak biz bu değişikliğin peşinde olmayız. &quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "(CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ) BUNU YAPMAZSAK NE OLACAK? ÇİFT BAŞLILIK DEVAM EDECEK. BİR YANDAN GÜÇLÜ PARLAMENTER SİSTEM VAR BİR YANDAN HALKIN DOĞRUDAN SEÇTİĞİ CUMHURBAŞKANI. OLMAZ. BİR KOLTUKTA İKİ KAPTAN OLMAZ. KAPTANIN TEK OLMASI LAZIM. KİŞİLER GELİP GEÇİCİ, ÖNEMLİ OLAN MEMLEKET. KOLTUK SEVDASINDA OLSAK BİZ BU DEĞİŞİKLİĞİN PEŞİNDE OLMAYIZ. "