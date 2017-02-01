Yurtta kış

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MALATYA (AA) - Malatya'da yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 115 mahallenin yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ ilçesinde 12, Arapgir'de ile Yeşilyurt'ta 7'şer, Arguvan'da 8, Hekimhan ve Darende'de 18'er, Battalgazi, Doğanyol ve Pütürge'de 6'şar, Doğanşehir'de 15, Kuluncak'ta 5, Yazıhan'da 4 ve Kale'de 3 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede, bin 535 kilometrelik kapalı yolun ulaşıma açılması için 31 ekibin iş makineleriyle çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

- Darende'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Darende ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bazı iş yerlerinin çatılarını uçurdu.

Darende merkezdeki 3 dükkanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Uçan çatılar sokak ortasına düştü. Bu sırada dükkanlarda ve sokakta kimsenin bulunmaması muhtemel yaralanmaları önledi.

İlçe esnafından Arif Karagülle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok büyük tehlike atlattıklarını belirterek, uçan çatının kendilerinin bulunduğu bölgenin az ilerisine düştüğünü söyledi.

Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri bölgeyi boşaltarak alanı araç ve yaya trafiğine kapadı.



