GÜNCELLEME - Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bahanesiyle telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Diriliş Mahallesi'nde ikamet eden G.Y'yi telefonla arayan 2 zanlı, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. "Kimliğiniz kopyalanmış ve FETÖ/PDY'nin adı kullanılarak üzerinize telefon hattı çıkartılmış" diyen zanlılar, G.Y'den, elindeki para ve altınlarını evine gelecek polislere vermesini istedi.



G.Y, evindeki 50 bin avro, 25 bin lira, 10 burma bilezik, 25 çeyrek ve 9 Cumhuriyet altınını, polis sandığı M.N.K. (24) ve Ö.F.E'ye (30) verdi.



Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan G.Y'nin durumu polise bildirmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Şanlıurfa'dan kente geldiklerini belirledikleri 2 zanlıyı Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen M.N.K. ve Ö.F.E, mahkemece tutuklandı.

Paralar ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.