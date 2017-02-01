Trabzon'dan Halep'e üç tırlık yardım

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TRABZON (AA) - Trabzon'dan Halep'e üç tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Trabzon Temsilcisi Kibar Bayraktar, yazılı açıklamasında, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği, Semerkant Vakfı, Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonunun katkıları ile toplanan un, çeşitli gıda maddeleri ile battaniye ve giysilerin yüklü olduğu tırların, Halep'e doğru yola çıktığını belirtti.

Kampanyaya destek veren hayır sahiplerine teşekkür eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Derneğimizin, ülke genelinde başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde Trabzon'dan üç tır insani yardım malzemesini başta Halep olmak üzere Suriyeli mültecilere ve diğer ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bölgeye gönderdik. Kampanya çerçevesinde, temsilcilik olarak ilgili kuruluşlarımız ve hayırseverlerimizin destekleriyle görevimizi yerine getirmeye gayret ettik."

Bayraktar, derneğin Araklı ilçe temsilciliğinin de topladığı bir tır malzeme ile kampanyaya önemli destek verdiğine dikkati çekerek, "Kampanyamız süresinde Trabzon halkının yardımseverliğini bir kez daha gördük. Kampanyamıza destek olan tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.