Sakarya'da trafik kazası: 5 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Metin Eşiyok (51) idaresindeki 34 UR 3712 plakalı otomobil, D-140 Karayolu Batakköy kavşağında, elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Şeymanur (12), Yasin (12), Çiğdem (34) ve Ceydanur Eşiyok (8) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, olay yerine gelerek polisten bilgi aldı.