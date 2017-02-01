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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Aynı ismi taşıdığı amcasıyla aynı gün öldü

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:36

ANTALYA (AA) - Antalya'da dün gece ağaca çarpan otomobilde hayatını kaybeden Ömer Dereli'nin aynı ismi taşıyan amcasının da aynı gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Devrim Sincar (20) ve aynı yaştaki Ömer Dereli'nin (20) cenazeleri, yakınları tarafından adli tıp kurumu morgundan teslim alındı.

Sincar'ın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. Dereli'nin cenazesi de Uğurlu Camisi'nde kılınan namazın ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan Dereli ile aynı ismi taşıyan amcası Ömer Dereli'nin de dün öğleden sonra Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Amca Ömer Dereli'nin cenazesinin de Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildiği ifade edildi.

Baba Harun Dereli'nin oğluna ağabeyinin ismini verdiği, aynı gün hem evlat hem de kardeş acısı yaşadığı kaydedildi.

- Olay

Ömer Dereli (20) idaresindeki 07 NFM 33 plakalı otomobil, dün gece Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpmıştı. Kazada, sürücü ile araçtaki Devrim Sincar (20) olay yerinde hayatını kaybetmişti.Yaralanan İpek Yaylagülü ile Elif Taçyıldızlı ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Dereli ile Sincar'ın cesetleri, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.


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