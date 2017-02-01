Sivas'ta 249 köy yolu ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, 249 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 28, ilçelerden Divriği'de 4, Doğanşar'da 2, Gürün 43, Hafik 5, İmranlı 26, Kangal 50, Suşehri 7, Şarkışla 11, Ulaş 10, Yıldızeli 55 ve Zara 8 olmak üzere, 249 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sivas İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 11 dozer, 28 destek aracı, 19 yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyon, 3 rotatif ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.