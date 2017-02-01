Yılın Sivil Toplum ve Farkındalık Ödülleri Töreni

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ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, sivil toplum kuruluşları ile iş birliğini geliştirmek amacıyla parti bünyesinde yeni bir sistemi hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu sayede bütün sivil toplum kuruluşları, yakın zamanda hizmete alacak olduğumuz AK Parti Sivil Toplum İletişim Merkezi üzerinden daha hızlı bir şekilde bizlere ulaşabilecek, görüş, öneri, talep ve eleştirilerini tarafımıza iletebilecek." dedi.

Şahin, parti genel merkezinde, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca düzenlenen "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri Töreni"nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin muhafazakar, demokrat siyasi kimliğe sahip, insanı merkeze alan hizmet odaklı bir siyasi parti olduğunu bildirdi.

Vesayetin prangalarından kurtulmuş, özgür, demokratik, herkesin, her düşüncenin ve her inancın rahatça yaşayabileceği, sivil düşüncenin hakim olduğu bir Türkiye hayaliyle siyasi hayata başladıklarını vurgulayan Şahin, büyük Türkiye yolculuğuna adım attıkları 2001 yılından bu yana hayal ettikleri bütün engellemelere rağmen demokratikleşme reformlarıyla dolu 15 yılı geride bıraktıklarını ifade etti.

Şahin, AK Parti'nin bu başarısının en önemli paydaşlarından birinin de sivil toplum kuruluşları olduğuna işaret ederek, Hazreti Muhammed'in "bir millet istişare ettiği müddetçe zillete düşmez." sözünü rehber edindiklerini aktardı.

Günümüzde sivil toplum kuruluşlarının da insan sevgisi ve hoşgörüyü esas alarak, hayırda birbirleriyle yarıştığını, ekonomik ve sosyal sorunların aşılmasında önemli sorumluluklar üstlendiğine değinen Şahin, temsil ettiği kitlenin haklı menfaatlerinin sözcülüğünü ve savunuculuğunu yapan sivil toplum kuruluşlarının güçlü ve etkin olmadığı bir ülkede, katılımcı demokrasiden bahsetmenin mümkün olmadığını bildiklerini dile getirdi.

- "Sıkı bir iletişim ve etkileşim içinde olacağız"

Şahin, son yıllarda Türkiye'de sivil toplumun bölgesel ve küresel bir nitelik kazandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sivil toplum kavramının öneminin artmasıyla birlikte, sivil toplum faaliyetleri de giderek yaygınlaştı ve sivil toplum kuruluşlarının sayısı arttı. Sivil toplum kuruluşları ile iş birliğini geliştirmek amacıyla, partimiz bünyesinde yeni bir sistemi hayata geçiriyoruz. Bu sayede bütün sivil toplum kuruluşları, yakın zamanda hizmete alacak olduğumuz AK Parti Sivil Toplum İletişim Merkezi (AKSİM) üzerinden daha hızlı bir şekilde bizlere ulaşabilecek, görüş, öneri, talep ve eleştirilerini tarafımıza iletebilecek. Bizler de bu platform aracılığı ile tüm sivil toplum kuruluşlarımız ile daha sıkı bir iletişim ve etkileşim içinde olacağız. Sivil toplum kuruluşlarımız ile bağımızı daha da güçlendirmek, toplumda farkındalık oluşturan çalışmalarını kamuoyuna tanıtmak, ödüllendirmek ve benzer çalışmaları teşvik etmek düşüncesiyle bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonu düzenledik."

Şahin, ödül alacak çalışmaların belirlenmesinde jürinin değerlendirmeler yaparken, etkililik, kapsam, yaygınlık, sürdürülebilirlik, planlama ve yönetim, alanında öncü olma, işbirliği, bütçenin etkin kullanımı, şeffaflık, sivil toplumun gelişimine katkı, iletişim kanallarının, sosyal medyanın etkin kullanımı kriterlerini ön planda tuttuklarını ifade etti.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı olarak sivil toplumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara bundan sonra da devam edeceklerini vurgulayan Şahin, çağın ihtiyaçlarını karşılayacak "sivil toplum çerçeve yasasını" ülkeye kazandırmayı ümit ettiklerini kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin, fedakarlık göstererek, yoğun mesai harcayan, jüri üyeleri Leyla Alaton, Sibel Eraslan, Ahmet Güneştekin ve İhsan Aktaş ile birim başkan yardımcıları ve çalışanlarına teşekkür etti.