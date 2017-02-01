Öğrenciler işaret diliyle klip çekti

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ORDU (AA) - Ordu Üniversitesi (ODÜ) Akkuş Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yörede sevilerek dinlenen "Akkuş'un Gürgenleri" türküsüne işaret diliyle klip çekti.

ODÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akkuş Meslek Yüksekokulunda işaret dili dersi alan öğrenciler, işitme engelli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor.

Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenci Komisyonu'nun 15 Temmuz 2013 tarihli toplantısında alınan işaret dili dersinin tüm yükseköğretim programlarına seçmeli ders olarak eklenmesi kararıyla ODÜ'deki öğrencilere işaret dili derslerinin verilmeye başlandı.

Akkuş Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yazbahar Çetin koordinatörlüğünde işaret dili dersi alan öğrenciler, çeşitli etkinliklerde de işaret dili kullanıyor.

Öğrencilerin proje planlaması dersi kapsamında gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle köy çocuklarına kıyafet ve kırtasiye yardımı yapılıyor.

Yine engellilik farkındalığı oluşturmak amacıyla Akkuş Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından ilçeyi tanıtmak adına bölgede sevilen bir türkü olan Akkuş'un Gürgenleri'ne işaret dili ile klip çekildi. 20 öğrencilerin yer aldığı klipte Akkuş'un farklı noktalarında çekimler yapıldı.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işaret diliyle yöreye ait türküye klip çekilmesinde emeği geçen akademisyen ve öğrencilerini kutladığını belirterek, "Yaklaşık 4 dakika süren klip oldukça güzel oldu. Bu klip işitme engelli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. İnşallah yeni projelerle üniversitemizin adı çok daha iyi şekilde duyurulmaya devam edilecektir." dedi.



