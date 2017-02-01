Yazın yüzdükleri plajda kışın buzların üzerinde yürüdüler

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ISPARTA (AA) - Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir'deki Altınkum Plajı bölgesi, sıfırın altında 15 dereceyi bulan hava ve poyraz sonucu dondu.

Kısa süre önce Türkiye'nin 12. "sakin şehri" seçilen Isparta'nın Eğirdir ilçesi, yaz mevsiminde olduğu kadar kış mevsimde de ziyaretçilerine eşsiz bir doğa manzarası sunuyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü, poyrazın ise saatte 27 kilometreyi bulduğu Eğirdir'de gölün Altınkum Plajı bölgesi buz tuttu. Bölgedeki vatandaşlar, en son 30 yıl önce bu kadar geniş çaplı buzlanmanın yaşandığını ifade etti.

Gölün buz tabakasının kalın olduğu yaklaşık 10 metrelik bölümünde yürüyen bazı vatandaşlar, yazın yüzdükleri gölün bu kez üzerinde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

- "Eğirdir kışın ayrı güzel"

Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eğirdir'in her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Yazın Türkiye'nin en büyük dördüncü gölü üzerinde her türlü sporun yapılabildiğini, ziyaretçilerin belirlenen bölgelerde kamp kurup yüzebildiğini ifade eden Şengöl, kış mevsiminde ise ilçenin ayrı bir güzelliğe kavuştuğunu kaydetti.

Yazın yüzmek için Altınkum Plajı'na gelen vatandaşların bugün buz tutan göl üzerinde yürüdüğünü ifade eden Şengöl, herkesi bu eşsiz manzarayı izlemek için ilçeye davet etti.

Eğirdir ilçesinde yaşayan Şefike Çelik ise 62 yıldır ilçede olduğunu, en son 30 yıl önce bu kadar geniş bir buzlanmanın yaşandığını belirtti. Bu kışın çok soğuk geçtiğini, bunun da özellikle Eğirdir Gölü üzerinde buzlanmalara neden olduğunu ifade eden Çelik, "Eğirdir'in harika bir doğası var. Yazın yüzdüğümüz yerde kışın buzun üzerindeyiz ve burada yürüyoruz." dedi.



