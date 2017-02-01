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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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2020 Tokyo madalyaları için "teknolojik" geri dönüşüm

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:47


ANKARA (AA) - 2020 Tokyo Olimpiyatları madalyalarının, eski ya da kullanılmayan elektronik cihazların geri dönüşümünden elde edilen metallerle yapılacağı açıklandı.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamada, dağıtılacak madalyaların, geri dönüşümden sağlanacak metallerden yapılmasının planlandığı belirtildi. Komite Japon halkını, başta cep telefonları olmak üzere eski veya kullanmadıkları elektronik cihazları vermeye davet etti.

Kampanya sayesinde, 2020 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda kullanılacak yaklaşık 5 bin madalyanın ham maddesini oluşturacak 8 ton kadar metal (40 kilo altın, 4,92 ton gümüş, 2,944 ton bronz) toplanması bekleniyor.

Nisan ayında, Japonya'nın dört bir tarafına konulacak toplama kutuları, 8 ton hedefine ulaştıktan sonra kaldırılacak.

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Başbakan Yıldırım: &quot;(Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi) Bunu yapmazsak ne olacak? Çift başlılık devam edecek. Bir yandan güçlü parlamenter sistem var bir yandan halkın doğrudan seçtiği cumhurbaşkanı. Olmaz. Bir koltukta iki kaptan olmaz. Kaptanın tek olması lazım. Kişiler gelip geçici, önemli olan memleket. Koltuk sevdasında olsak biz bu değişikliğin peşinde olmayız. &quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "(CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ) BUNU YAPMAZSAK NE OLACAK? ÇİFT BAŞLILIK DEVAM EDECEK. BİR YANDAN GÜÇLÜ PARLAMENTER SİSTEM VAR BİR YANDAN HALKIN DOĞRUDAN SEÇTİĞİ CUMHURBAŞKANI. OLMAZ. BİR KOLTUKTA İKİ KAPTAN OLMAZ. KAPTANIN TEK OLMASI LAZIM. KİŞİLER GELİP GEÇİCİ, ÖNEMLİ OLAN MEMLEKET. KOLTUK SEVDASINDA OLSAK BİZ BU DEĞİŞİKLİĞİN PEŞİNDE OLMAYIZ. "
Başbakan Yıldırım: &quot;Anamuhalefet partisi Genel Başkanı bir mülakatta diyor ki 'Dayatmayla anayasa olmaz.' Bu, Meclisi yok saymaktır. Mecliste görüşüldü bu anayasa, kendisi de oradaydı. Millet iradesinin temsili neredir? Meclistir. Milletin temsilcileri orada. Bütün bunlar ortadayken, 'Bu anayasa değişikliği dayatmadır' demek, siyaseti, milli iradeyi inkar etmek demektir.&quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "ANAMUHALEFET PARTİSİ GENEL BAŞKANI BİR MÜLAKATTA DİYOR Kİ 'DAYATMAYLA ANAYASA OLMAZ.' BU, MECLİSİ YOK SAYMAKTIR. MECLİSTE GÖRÜŞÜLDÜ BU ANAYASA, KENDİSİ DE ORADAYDI. MİLLET İRADESİNİN TEMSİLİ NEREDİR? MECLİSTİR. MİLLETİN TEMSİLCİLERİ ORADA. BÜTÜN BUNLAR ORTADAYKEN, 'BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DAYATMADIR' DEMEK, SİYASETİ, MİLLİ İRADEYİ İNKAR ETMEK DEMEKTİR."
Başbakan Yıldırım: &quot;Terörü ülke gündeminde en aşağı sıralara indireceğiz. Daha fazla ekonomi, daha fazla iş, daha fazla aş ve ülkemizin her köşesinde insanlarımızın mutlu olması için, emniyet içinde yaşaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.&quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "TERÖRÜ ÜLKE GÜNDEMİNDE EN AŞAĞI SIRALARA İNDİRECEĞİZ. DAHA FAZLA EKONOMİ, DAHA FAZLA İŞ, DAHA FAZLA AŞ VE ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNDE İNSANLARIMIZIN MUTLU OLMASI İÇİN, EMNİYET İÇİNDE YAŞAMASI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ."