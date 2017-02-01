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Siirt'te FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin iddianame

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:50

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesindeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin 55 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Siirt Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 500 sayfalık iddianame üzerinde 2. Ağır Ceza Mahkemesi incelemesini tamamlandı. Mahkeme, iddianamenin kabulünü kararlaştırdı.

İddianamede, örgüt yöneticisi oldukları vurgulanan Y.Ş, S.B, S.B ve T.E'nin örgüt adına çalışmalar yürüttüğü, örgüte eleman kazandırdıkları ve örgütün üniversite mensupları ile bağlantılarını sağlayarak toplantı yaptıkları belirtildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve örgütün üniversite imamı olduğu öne sürülen T.E, S.B ve etkin pişmanlıktan yararlanan itirafçı S.B ile İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasında tutuklu olan "Siirt Üniversitesi eski imamı" Y.Ş'nin de aralarında bulunduğu, 24'ü tutuklu 4'ü firari 55 sanık hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte finansal destek sağlamak" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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