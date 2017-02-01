Cezaevi firarisi ev kiralayınca yakalandı

MUĞLA (AA) - Aydın'da yarı açık cezaevinden 6 ay önce firar eden hükümlü Muğla'da yakalandı.
Aydın'da sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan 19 yıl cezaya çarptırılan M.T, 6 ay önce firar etti. Polis ekipleri, firarda bulunan M.T'nin bir süre önce Yatağan ilçesine gelerek ev kiraladığı bilgisine ulaşarak çalışma başlattı.
Hükümlünün kaldığı evi tespit eden Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, düzenlenen operasyonda cezaevi firarisini gözaltına aldı. M.T. emniyetteki işlemlerin ardından Aydın'daki cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan aranan şahıs uygulaması kapsamında Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 48 kişinin yakalandığı, 3 şüphelinin de cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.