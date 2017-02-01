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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Cezaevi firarisi ev kiralayınca yakalandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:54

MUĞLA (AA) - Aydın'da yarı açık cezaevinden 6 ay önce firar eden hükümlü Muğla'da yakalandı.

Aydın'da sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan 19 yıl cezaya çarptırılan M.T, 6 ay önce firar etti. Polis ekipleri, firarda bulunan M.T'nin bir süre önce Yatağan ilçesine gelerek ev kiraladığı bilgisine ulaşarak çalışma başlattı.

Hükümlünün kaldığı evi tespit eden Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, düzenlenen operasyonda cezaevi firarisini gözaltına aldı. M.T. emniyetteki işlemlerin ardından Aydın'daki cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan aranan şahıs uygulaması kapsamında Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 48 kişinin yakalandığı, 3 şüphelinin de cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

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