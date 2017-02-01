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Yunuseli Havaalanı, 16 yıl sonra açıldı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:01
Yunuseli Havaalanı, 16 yıl sonra açıldı

BURSA (AA) - Bursa'da, Yenişehir Havalimanı'nın yapılmasının ardından 2001'de kapatılan Yunuseli Havaalanı, 16 yıl aradan sonra yeniden hizmete açıldı.

Açılışın ardından, Bursa-İstanbul arası mesafeyi 20 dakikaya indirecek uçak seferlerinin ilki de gerçekleştirildi.

İlk etapta Bursa-İstanbul seferlerinin yapılacağı Yunuseli Havaalanı, hem farklı destinasyonlara yönelik seferler hem de uçuş ve havacılık eğitimleriyle eskisinden daha aktif kullanılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yunuseli Havaalanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehir içi ulaşım için her zaman çok çalıştıklarını söyledi.

Kentin erişilebilirliğinin ve İstanbul ile bağlantısının çok önemli olduğunu vurgulayan Altepe, "Bu uçaklarımız düne kadar sadece denizden denize uçuyordu. Çünkü karada yerimiz yoktu. Bu havaalanını bir türlü işletme hattına alamamıştık. Uçaklarımız vardı ama uçamıyorduk. Sahile gitmek zorundaydık. Denizden kalkıp denize iniyorduk." diye konuştu.

- İstanbul-Bursa 15-20 dakika

Kullanılacak uçakların denizden kalkıp karaya, karadan kalkıp denize de inebildiğini anlatan Altepe, şöyle devam etti:

"Artık havaalanımız açıldı. Bin 400 metre piste inebilen her uçak, buraya inecek ve kalkabilen her uçak, kalkabilecek. Buradan Haliç'e seferleri, yarından itibaren başlatmış oluyoruz. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Uzun yıllar uğraştık, birçok sıkıntı çekildi ama sonunda işlemler bitti. Artık Bursa'nın ekonomisine değer katacak en önemli tesislerden biri, burası. Bu havaalanı, Bursa'ya ulaşımı rahatlatacak. İnsanlar, İstanbul'a geliyor ama Bursa'ya gelmeye üşeniyor. Çünkü uzun yol, uzun bir trafik. Şimdi ise iki şehir arası 15-20 dakika. Bazı uçaklar 15, bazıları 20 dakikada İstanbul'a inecek. Buradan sadece Haliç ile değil, ilerleyen zamanlarda 3. havaalanı ile de bağlantı kurulacak. Artık uluslararası uçuşların biletleri Bursa'da kesilecek. Yarın öbür gün, dış hatlar terminali de monte edilecek. Artık buradan çıkıp dünyanın herhangi bir yerine gitmek için havaalanına gelip oradan nakil olacaksınız ve uçacaksınız. Bu tür imkanları sağlamak için her şeyi hazırladık."

- "Şimdiden 60 uçak başvurdu"

Altepe, üretim, turizm ve sanayi için havayolunun şart olduğunu vurgulayarak, "Bu havaalanı, hiçbir şeye rakip değil, sadece kendi çapında çalışacak bir havaalanı. Belli kapasitedeki uçakların inip kalkabileceği, Bursa havacılığına, Yenişehir Havalimanı'na destek verecek ve hava ulaşımını gündeme getirecek, güçlendirecek bir havaalanı." ifadelerini kullandı.

Bir yıl içinde 100'den fazla uçağın havaalanını kullanacağını belirten Altepe, "Şimdiden 60 uçak başvurdu. Burada sadece uçaklar da uçmayacak, pilot eğitimleri, diğer havacılık etkinlikleri, araçların, cihazların bakımları da yapılacak." dedi.

- "Siyasi havaalanı projesi"

Eski İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da Bursa'nın ticaret hacmi açısından dünyadaki birçok ülkenin önünde bulunduğunu, kente hizmet sunmanın bu yüzden çok önemli olduğunu söyledi.

Havaalanının bir sorumluluk bilinciyle hizmete sunulduğunu aktaran Ala, şunları kaydetti:

"Hızlı gelişmek, hızlı kalkınmak, hız demektir. İşte bu havaalanı, bu anlayışın bir ürünü olarak hizmete sunuluyor. Bursa'ya sunulan bu hizmetler gibi Türkiye'nin 2023 hedeflerine, 2071 vizyonuna daha hızlı varabilmek, işleri daha çabuk yapabilmek, engelleri kaldırabilmek için sadece fiziki havaalanları yapmıyoruz. Şimdi sizin önünüze siyasi havaalanı projesi getiriyoruz; o da yeni anayasa değişikliği. Sunduğumuz yeni anayasa değişikliği, siyasi havaalanı yapmak demektir. Belli bir mesafeye geldik ama yetmez. Çok daha fazlasını bekleyen 80 milyona yaklaşmış nüfusumuz, gönül coğrafyamız var."



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