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ANKARA (AA) - AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca verilen Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri, sahiplerini buldu.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törende ödülleri AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım verdi.

Proje kapsamında, insan hakları, kültür ve sanat, eğitim, kadın, sosyal sorumluluk, yardımlaşma/insani yardım, hayvan hakları, çevre, bilim ve teknoloji, gençlik ve spor olmak üzere 10 ana kategoride ödül verildi.

Hayvan hakları kategorisinde, "Yuvaya Dönüşen Plastikler" projesiyle Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), eğitim kategorisinde, "Meridyen Münazara Okulu" projesiyle Meridyen Destek Derneği, gençlik ve spor kategorisinde, "Genç Kaşifler Keşifte" projesiyle Çorum Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği ödüle layık görüldü.

İnsan hakları kategorisinde iki ödül verildi. "Acı Roman" projesiyle Bursa Roman Kültürünü Araştırma Geliştirme, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile "15 Temmuz Darbe Girişimi: Olaylar ve Gerçekler" projesiyle Sabah Gazetesi ödüle layık görüldü.

Kadın kategorisinde "Sultan Annelerin Başarı Öyküsü" projesiyle Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği, kültür ve sanat kategorisinde, "Gaziantep'in Gençleri Mozaikle Buluşuyor" projesiyle Fiziksel Engelliler Vakfı, bilim ve teknoloji kategorisinde, "Kızlar Kodluyor" projesiyle Robincode Bilişim Teknoloji ve Girişimcilik Derneği, yardımlaşma ve insani yardım kategorisinde, "Tarım Okulu" projesiyle İHH İnsani Yardım Vakfı, sosyal sorumluluk kategorisinde, "Metrobüste Yer Verme Eylemi" projesiyle Genç Türkiye Platformu, çevre ve sağlık kategorisinde ise "Türkiye Nüfusu Kadar Ağaç" projesiyle Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ödül aldı.

- İki kategoride dört özel ödül

"En özgün proje" kategorisinde iki proje ödül almaya hak kazandı. "Okumuş Gençlik" projesiyle Muş Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve "Kadayıf Ustaları" projesiyle Kınalı Eller Kadın Derneği'ne ödül verildi.

"En iyi mikro proje" kategorisinde, "Gençlere Umut, Geleceğe Işık" projesiyle Ortadoğu Sosyal Projeler ve Araştırmalar Genel Merkezi Derneği ve "Misafirim Olur Musun?" projesiyle Türkiye Beyaz Ay Derneği Tokat Şubesi ödül aldı.

- Yılın en çok ses getiren sivil toplum projesi

Yılın en çok ses getiren sivil toplum projesine "Recep Tayyi̇p Erdoğan Özel Ödülü" takdim edildi. Bu ödüle, "Gaziantep'in Gençleri Mozaikle Buluşuyor" projesiyle Fiziksel Engelliler Vakfı layık görüldü.

"Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri" organizasyonunun jürisinde yer alan iş kadını Leyla Alaton, Ressam Ahmet Güneştekin, Gazeteci-Yazar Sibel Eraslan ve GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Asuman Erdoğan, AK Parti Artvin Milletvekili ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı İsrafil Kışla, AK Parti Kadın Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Seda Gören Bölük ve AK Parti Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Özbey'e de ödülleri verildi.

Törende ödül alan proje sahiplerine ayrıca el kamerası, fotoğraf makinesi ve dizüstü bilgisayar hediye edildi.



Ödül törenine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.