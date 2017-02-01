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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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Ağrı'daki FETÖ/PDY soruşturması

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:06

AĞRI (AA) - Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan eski bir polis memuru tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, soruşturmayı yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan ve polis memurluğundan ihraç edilen E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.A, savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Soruşturma çerçevesinde yakalanan 3 polis memurunun ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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