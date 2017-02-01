Tayland, muhaliflerin iadesi için Laos'a anlaşma önerecek

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ANKARA (AA) - Tayland'da cunta yönetimi, sosyal medyada Tayland monarşisine hakaret suçlamasıyla haklarında tuttuklama kararı çıkarıldıktan sonra Laos'a sığınan 12 Tayland vatandaşının iadesini sağlamak üzere komşu ülke yönetimi nezdinde girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı General Thawip Netniyom, Savunma Bakanlığının, sosyal medya üzerinden monarşiye hakaret suçu işleyen bireylerin iadesi için Laoslu yetkililerle anlaşma sağlaması için kendisini görevlendirdiğini açıkladı.

Tayland ile Laos arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmadığını anımsatan Thawip, "Yine de bu konuda bir orta yol bulabiliriz. Eğer Laos bizden Tayland'da saklanan kanun kaçaklarının iadesini isterse, biz de ilgili kişileri tutuklayıp ülkelerine iadesini sağlayabiliriz." dedi.

Aranan kişilerin, 2014'te darbeyle iktidara gelen askeri yönetime muhalif "Kırmızı Gömlekliler" hareketine mensup muhalifler olduğu belirtildi.

Askeri yönetim ülkede internet üzerinde uyguladığı sansür nedeniyle eleştirilirken, suçlu bulunanlara 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören monarşiye hakaret yasasını muhalifleri susturmak için kulanmakla suçlanıyor.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Kongcheep Tantravich, arananların hükümete ve kurumlara hakaret ederek toplumda bölünme yaratmaya çalışan kimseler olduğunu belirterek söz konusu kişileri "şüpheli değil, tehlikeli" olarak niteledi.

Öte yandan siyasi muhalefetin yasaklandığı tek partili bir rejimle yönetilen Laos'un anlaşma teklifine ne şekilde karşılık vereceği bilinmiyor.