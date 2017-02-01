Ocak ayı ihracat rakamları

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini, atılım yılı 2017'de ihracatta parlayan kent olacaklarını belirtti.

Kösemusul, yazılı açıklamasında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak ayında ihracatın yüzde 15 yükselişle 10 milyar 528 milyon 47 bin dolar olduğunu anımsattı.

Sektör bazında aralıkta en fazla ihracatı 2 milyar 69 milyon dolarla otomotiv sektörünün gerçekleştirdiğini belirten Kösemusul, bu sektörü 1 milyar 253 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1 milyar 234 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörlerinin takip ettiğini kaydetti.

Sektörel bazda en fazla artışın yüzde 146 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe olduğunu aktaran Kösemusul, gemi ve yat sektörünün yüzde 57, yaş sebze ve meyve sektörünün ise yüzde 46 artış kaydettiğini vurguladı.

Kösemusul, ocak ayında ihracat gerçekleştiren 79 il arasında 56 kentin ihracatının arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"En çok ihracat yapan iller sırasıyla İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Gaziantep olurken, 455 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yüzde 268 ihracat artışı yakalayan Sakarya, ilk 20 il arasında öne çıktı. Sakarya ihracatı ise önceki aylarda olduğu gibi yükselişini devam ettirdi. 454 milyon 537 bin dolarlık ihracat rakamıyla yüzde 267 ihracat artışı yakalayan Sakarya, ilk 20 il arasında öne çıktı. İhracattaki artış hızıyla dikkatleri yeniden üzerine çeken Sakarya, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 267 artış gösterdi. Sakarya, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında 2017 yılını dört basamak ilerleyerek 6. sırada karşıladı."

İhracatta lider iller arasında hak ettiği seviyelere yükselmeye başlayan Sakarya'nın daha büyük başarılara hazırlandığını belirten Kösemusul, "Türkiye için zor geçen bir yılın ardından 2017 yılına ekonomik anlamda iş dünyasına moral olan böyle bir gelişmeyle başlamanın sevinci içindeyiz. 2023 yılı hedeflerimize hızla ilerliyoruz. İhracatçı iller sıralamasında 6. sıraya yükselen ilimizin hedefleri doğrultusunda gayretle çalışan iş dünyasını tebrik ediyor, bizlere bu gururu yaşatan ekonomi çarklarımıza teşekkür ediyorum. Atılım yılı olan 2017'de ihracatçılarımızın önünün daha da açılarak daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Atılım yılının ihracatta parlayan kenti olacağız." ifadelerine yer verdi.











