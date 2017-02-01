"Ödemeler için kaynak arayışına başladık"

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GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, futbolcuların alacakları olan 2 milyon lirayı ödeyebilmek için kaynak arayışına başladıklarını söyledi.

Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar yönetim olarak oyunculara verdikleri ödeme sözlerini tuttuklarını belirterek, "Bundan sonra da aynı tavrımız sürecek. Futbolcularımızın son dönemde maç başı ücretleri, maaşlar ve galibiyetlerden doğan primlerden, toplam 2 milyon liralık alacakları oluştu. Yönetim olarak ödemeleri en kısa zamanda yapabilme adına kaynak arayışlarına başladık." diye konuştu.

En kısa zamanda 2 milyon liralık kaynağı oluşturarak ödemeleri yapmayı planladıklarını belirten Bozbağ, "Spor Toto Süper Lig'e yükselme mücadelesi verdiğimiz bir dönemde oyunculara yapacağımız ödemelerin iyi bir motivasyon ve doping olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bozbağ, Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle uygun çalışma ortamı bulamayan takımın bugünden itibaren Antalya'da kampa girdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Giresun'da etkili olan kar yağışı takımın çalışma koşullarını olumsuz etkiledi. Sağlıklı ortamın olmaması ve bu hafta sonu ligde maç olmamasını fırsat bilerek takımın Antalya'da kamp yapmasını uygun gördük. Bu kentte toplanan oyuncular ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Giresun'da hava şartları düzelene kadar çalışmalarımızı Antalya'da sürdüreceğiz."