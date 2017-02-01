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ERZURUM (AA) - Erzurum Stratejik Girişimci İş Adamları Derneği (ESGİAD) Başkanı Mehmet Nuri Alim, 23 ili kapsayan teşvik paketinin sanayi sektörlerinde olduğu gibi hizmet sektörü bazında da önemli ve hayati destekler içerdiğini bildirdi.

Mehmet Nuri Alim, yazılı açıklamasında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toplam 23 ilde özel sektöre yönelik geliştirilen Cazibe Merkezleri Programı'na Erzurum'un da alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında kalkınma ve yatırıma ilişkin ilin siyasileri ve iş adamları olarak ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini kaydeden Alim, "Bu teşviklerle şehrimizi bölgenin lokomotifi yapabiliriz. İl dışında yaşayan Erzurumlu iş adamları başta olmak üzere, tüm yatırımcı iş adamlarımıza Cazibe Merkezi Projesini iyi bir dille anlatarak, yatırımlarını Erzurum'a yöneltmelerini sağlayabiliriz." ifadelirini kullandı.

Alim, söz konusu programın bölgede sanayinin artması ve göçün önlenmesi için büyük fırsat olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu fırsat, yatırımcı iş adamları için de büyük bir avantaj olmakla beraber sanayi sektörlerinde olduğu gibi hizmet sektörü bazında da önemli ve hayati destekler içermektedir. Vakit geçirmeden bunu en iyi bir şekilde kararlılıkla değerlendirmek için sadece elimizi değil, gövdemizi de taşın altına koyarak gerekirse yatırımcı iş adamlarını Erzurum'a davet edip, bilgilendirmemiz daha da yerinde bir atılım olacaktır."