01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Halep Bizdir, Bizdendir, Bizimledir" kampanyası

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:33
"Halep Bizdir, Bizdendir, Bizimledir" kampanyası

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi öğrencileri tarafından "Halep Bizdir, Bizdendir, Bizimledir" kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır, dualarla uğurlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) başlatılan kampanya kapsamında öğrenciler, gıda, giyim, temizlik ve mutfak malzemelerinden oluşan bir tır yardım topladı.

KYK yurtlarında kalan öğrencilerin temin ettiği yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürü Mustafa İkiz, yurt binası önündeki törende, Türkiye ve KKTC'deki 686 yurtta kalan 500 binden fazla gencin, birçok sorumluluk projesine imza attığını söyledi.

Üniversite öğrencilerinin Halepli kardeşlerine de el uzattığını belirten İkiz, "Bu kapsamda il merkezi ve ilçelerimizde 10 yurtta kalan 7 binden fazla öğrencimiz, esnaf ve hayırseverleri ziyaret ederek bin 158 yardım kolisi oluşturdu." dedi.

İkiz, "Mazlum ve mağdur halklara yardım yaparken din, dil, ırk ayırmadık. Nerede bir mağduriyet varsa oraya sahip çıktık. Milletimiz bundan sonra da yardımlarına devam edecek." diye konuştu.

Türk Kızılayı Edirne Şubesi Başkan Yardımcısı Ayhan Demir ise ülke çapında toplanan birçok yardımın Türk Kızılayı aracılığıyla Haleplilere ulaştırıldığını ifade etti.

Halep'e yardımların sürdüğünü dile getiren Demir, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Tıp Fakültesi öğrencisi Melike Sevde Yıldırım da insanların Haleplilere karşı duyarsız kalmadığını görmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Daha sonra yardım tırı, dualarla uğurlandı.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay Kan Bağış Merkezi yenilenen yerinde bağışçılarını bekliyor
YEREL

KIZILAY KAN BAĞIŞ MERKEZİ YENİLENEN YERİNDE BAĞIŞÇILARINI BEKLİYOR
Eski Başbakanlık çalışanı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL

ESKİ BAŞBAKANLIK ÇALIŞANI YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI

Edirne'de sığınmacıları taşıyan bot battı
YEREL

EDİRNE'DE SIĞINMACILARI TAŞIYAN BOT BATTI
Edirne hafız yetiştirmede diğer illerin gerisinde
YEREL

EDİRNE HAFIZ YETİŞTİRMEDE DİĞER İLLERİN GERİSİNDE
Edirne'de 19 yabancı uyruklu yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 19 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

Rumeli-Balkan değerlerine sahip çıkan Gürkan'a teşekkür
YEREL

RUMELİ-BALKAN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKAN GÜRKAN'A TEŞEKKÜR
Akmeşe: &quot;Başbakan Binali Yıldırım Edirne'ye geliyor&quot;
YEREL

AKMEŞE: "BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM EDİRNE'YE GELİYOR"
Yapılandırılan borçlarda 2'nci taksit ödeme süresi 4 ay uzatıldı
YEREL

YAPILANDIRILAN BORÇLARDA 2'NCİ TAKSİT ÖDEME SÜRESİ 4 AY UZATILDI
Fahiş ücret alan taksi şoförlerine ceza
YEREL

FAHİŞ ÜCRET ALAN TAKSİ ŞOFÖRLERİNE CEZA
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI