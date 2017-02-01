Bakan Özlü'den ASO Teknik Kolejine ziyaret

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 4. Sanayi Devrimi'nde Türkiye'nin çok geride olmadığını belirterek, "Araştırmacılar ve teknik adamlar, aradaki farkın 3,5-4 yıl olduğunu söylüyorlar. 4. Sanayi Devrimi nitelikli insan demek. Yani makinelerin birbiriyle konuştuğu bir dünya... Böyle bir dünyaya gençlerimizi, çocuklarımızı hazırlamak durumundayız." dedi.

Bakan Özlü, Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknik Koleji'ni ziyaret etti.

Dünyada büyük ve hızlı bir dönüşüm yaşandığına işaret eden Özlü, Almanya'da 4. Sanayi Devrimi'nden bahsedilirken, Japonya'nın Toplum 5.0'ı tartıştığını, Amerika'da ise ileri imalat yöntemlerinin konuşulduğunu anlattı.

Özlü, Türkiye'nin birinci sanayi devrimini 100 yıl geriden takip ettiğini ancak 4. Sanayi Devrimi'ni ıskalamamak için var gücüyle çalıştığını söyledi. 4. Sanayi Devrimi'nde Türkiye'nin çok geride olmadığına dikkati çeken Özlü, "Araştırmacılar ve teknik adamlar, aradaki farkın 3,5-4 yıl olduğunu söylüyorlar. 4. Sanayi Devrimi nitelikli insan demek. Yani makinelerin birbiriyle konuştuğu bir dünya... Böyle bir dünyaya gençlerimizi, çocuklarımızı hazırlamak durumundayız." diye konuştu.

Ekonomi içinde yüksek katma değerli ürünlerin önemine değinen Özlü, bu ürünlerin daha fazla üretilmesi ve satılması halinde dış ticaret ve cari açığın da kapanacağını vurguladı. Türkiye'nin asıl sorunun teknoloji açığı olduğunun altını çizen Özlü, "ASO Teknik Koleji'ni açan, bugünlere getiren ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Sizlerin ve sanayicilerimizin öncülüğünde bu tip girişimlerin sayısı artmalı." ifadesini kullandı.

- "Başarının temel nedeni öğretmen"

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de ASO Teknik Koleji'ne sınavla öğrenci aldıklarını anlattı.

Okulun yönetimi hakkında bilgi veren Özdebir, "Başarının temel nedeni öğretmen. Eğer öğretmeniniz iyi değilse, hiçbir şey başaramazsınız." şeklinde konuştu.

ASO Teknik Koleji Müdürü Mustafa Daşçı ise okulun uzun süren çalışmalar sonunda 2012 yılında ASO OSB bölgesinde kurulduğunu hatırlattı. Şu anda 4 temel alanda eğitim verdiklerini bildiren Daşçı, geçen yıl 60 öğrencinin mezun edildiğini ve tamamının üniversiteyi kazandığını belirtti.