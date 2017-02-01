Adalet Bakanı Bozdağ'ın kabulleri

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ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında gazi olan avukat Muhammed Taşdemir ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ile yönetim kurulu üyelerini ayrı ayrı kabul etti

Bakan Bozdağ, makamındaki kabulde gazi Taşdemir'e Adalet Bakanlığınca hazırlanan "15 Temmuz: Yüzyılın İhaneti Yüzyılın Zaferi" isimli kitabı hediye etti.

Adalet Bakanı Bozdağ'ın kendisini tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği sırada çekilen fotoğrafın da yer aldığı kitabı inceleyen Taşdemir, Bozdağ'a teşekkür etti. Bozdağ ise "Bu destanı ve bu kitabı yazan sizlersiniz. 15 Temmuz şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz." dedi.

Öte yandan, Bakan Bozdağ, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yanbaz ile yönetim kurulu üyelerini de kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.