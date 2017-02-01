Üç hastayı birden kurtardılar

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RİZE (AA) - Rize'de yolu kardan dolayı kapalı köylerde rahatsızlanan 3 hasta, yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Kalkandere ilçesine bağlı İnci köyünde yaşayan 56 yaşındaki kalp hastası Ömer Gümüş'ün rahatsızlanması üzerine yakınları, cep telefonuyla aradıkları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Komuta Kontrol Merkezi yetkilileri, hastalara ulaşmak için kar paletli ambulans ile sağlık personelini görevlendirdi. Köy merkezine kadar Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne ait arazi tipi araçla ulaşan ekipler, Gümüş'ün evine kadar olan 20 kilometrelik yolu ise kar paletli ambulansla aşmaya çalıştı.

Yolun büyük bölümüne çığ düşmesi yüzünden kar paletli ambulans ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. İl Özel İdaresine bağlı ekipler de hastaya ulaşmak için çalışma yürüttü. İl Özel İdaresine bağlı iş makinesiyle evinden alınan Gümüş, zaman kaybetmemek için kar paletli ambulansa getirildi.

Köylülerin ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşınan Gümüş'e ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.

Gümüş'ü hastaneye ulaştırmak üzere harekete geçen ekipler, Komuta Kontrol Merkezinden gelen çağrı üzerine planını değiştirmek zorunda kaldı.

İnci köyüne yakın mesafedeki Yolbaşı köyü Armutlu Mahallesi'nde 63 yaşındaki Ahmet ve 58 yaşındaki Fatma Korkmaz'ın nefes darlığı sıkıntısı yaşadıkları ihbarını değerlendiren ekipler, Gümüş'ü köy merkezinde bıraktı.

Aynı aileden olan Ahmet ve Fatma Korkmaz'ı evlerinden alan sağlık ekipleri, ardından köy merkezine dönerek Ömer Gümüş'ü de ambulansa aldı.

Kar paletli ambulansla 3 kilometre taşınan hastalar, ardından yolda hazır bekletilen ambulanslara nakledilerek Rize'ye doğru yola çıkarıldı.

Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonunda Ömer Gümüş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ahmet ve Fatma Korkmaz ise Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fatma Korkmaz'ın eşi Mustafa Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin bir haftadır hasta olduğunu belirterek, "Göğsüne aniden bir ağrı saplandı. Bunun üzerine 112 acil yardım hattını arayarak yardım istedik. Onlar da sağolsun, kar ambulansı ile gelip eşimi aldı." dedi.



