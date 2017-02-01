Soma Belediyesi maden işçilerine sahip çıkıyor

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MANİSA (AA) - Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, ilçede faaliyet gösteren Soma Kömür İşletmelerinde son dönemde sıkıntı yaşandığını belirterek, işletmede çalışan işçilere sahip çıkmaya devam edeceklerini ancak onlar için güvenli bir gelecek hazırlanması gerektiğini bildirdi.

Ergene, gazetecilere yaptığı açıklamada, Soma Kömür İşletmelerinin son günlerde sıkıntı içinde olduğunu gördüklerini, geçen ay işçilerin maaşlarının eksik ödendiğini kaydetti.

Söz konusu işletmeden ümit edilen kömürün çıkarılamadığını anlatan Ergene, şöyle konuştu:

"Bu durum ekonomik sıkıntılar nedeni ile gerekli yatırımları zamanında yapamamasından kaynaklanıyor olabilir. Bu noktada işçi kardeşlerimiz imza kampanyası başlattılar. 'İşimizi, işletmemizi kaybetmek istemiyoruz' diyerek, Soma halkı bize sahip çıksın dediler. Halkımız işçi kardeşlerimizin yanında olduğunu gösteriyor. Bu konuda köklü bir çözüm üretilmesi gereken noktaya doğru ilerliyor. Değerli büyüklerimizden bunu işçi kardeşlerimiz adına bu defa ben ifade etmek istiyorum. Aciliyet arz eder hale geldi. Bakanlık düzeyinde veya nasıl bir çözüm üretilecek ise şapkayı önümüze koymamız gerekiyor. Soma 3 bin madencinin işsiz kalmasının yükünü kaldıramaz. Bu bize çok büyük bir darbe vurur. Şehrimizin ekonomisi çok olumsuz etkilenir. 3 bin işçimize dün sahip çıktık, bugün de sahip çıkıyoruz ama onlar için güvenli bir gelecek hazırlamamız lazım."

AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ise şirketin sorunu çözememesi halinde madenin başka bir işletmeciye verilebileceğini söyledi.

Maden faciasından sonra işletmenin bir türlü toparlanamadığını dile getiren Berber, şunları kaydetti:

"Soma Kömür İşletmelerinin sıkıntısı hem esnafımızı hem vatandaşlarımızı hem de çalışanları sıkıntıya sokuyor. Bununla ilgili olarak Bakanlık ve TKİ son derece pozitif yaklaşarak sorunu çözmeye çalışıyor ama çözemez ve şirket de işletemeyecek olursa mutlaka başka bir işletmeci burayı devralıp bundan sonra devam edecek. TKİ ve Enerji Bakanlığı yeni bir çalışma yapıyor. Soma'nın bu kömür rezervi ve enerji deposu Allah'ın bir nimeti."