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YEREL HABERLER  / RİZE HABERLERİ
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Rize'de köy yolunda kayak keyfi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 18:00

RİZE (AA) - Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan Adnan Er, yoğun kar yağışını fırsata çevirip köy yolunda kayak takımıyla kaydı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Genel Sekreteri Adnan Er, Güneysu ilçesine bağlı Aktepe köyü yolunda kayak yaparak karın tadını çıkardı.

Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'de henüz bir kayak tesisi olmadığını belirterek, "Şimdilik kayak severler olarak köy yollarında idare ediyoruz. Gece gündüz kayıyoruz. Gayet keyifli de oluyor." dedi.

Er, 300 metre rakımlı köyünde kayak yaptığını ifade ederek, "Güzel bir kar var. Biz de köyde mahsur kaldık. Bunu değerlendirmek istedik. Evimize kayak takımlarıyla iniyoruz. Her yerde kayma imkanı buluyoruz." diye konuştu.


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