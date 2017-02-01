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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bin 350 aracı inceleyip kaçak sürücüye ulaştılar

01 Şubat 2017 Çarşamba, 18:14

BURSA (AA) - Bursa'da bir kişiye çarpıp ölümüne neden sürücünün kimliği, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan otomobilin marka ve modeline uygun bin 350 aracın incelenmesiyle ortaya çıkarıldı. Bulgaristan'a kaçtığı belirlenen ve ailesinin de yardımıyla teslim olması için ikna edilen sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 18 Ocak akşamı Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda bisikletiyle ilerleyen Ramazan Sağlık'a (33) plakası belirlenemeyen bir araç çarparak kaçtı.

Kaza sonra 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Sağlık, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sağlık'ın ölümüne neden olan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. İlk olarak olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, daha sonra bu kayıtlarda görülen aracın modelini belirlemek için otomotiv uzmanlarının görüşüne başvurdu.

Bu şekilde aracın marka ve modelini belirleyen ekipler, bu marka ve modele uygun olan Bursa'daki bin 350 aracı tespit edip, tek tek araçların adreslerine giderek inceleme yaptı.

Kestel ilçesi sanayi sitesinde, bu kapsamdaki bir araca kriminal inceleme yaptıran ekipler, araçta ve bisiklette karşılıklı olarak boya izlerinin olduğunu ve otomobilde Sağlık'a ait kan ve kıl örneklerinin bulunduğunu tespit etti.

Ekipler bundan hareketle 16 CLK 39 plakalı otomobilin Hasan K'ye (38) ait olduğunu ortaya çıkardı. Hasan K'nin kazadan sonra Bulgaristan'a kaçtığını öğrenen ekipler, sürücü ve yakınlarıyla görüşerek onu ülkeye dönüp teslim olması için ikna etti.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye dönen Hasan K, İstanbul'da polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Hasan K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Sağlık'ın olay gecesi bisikletiyle seyretmesi ve aracın ona çarpma anları, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.


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