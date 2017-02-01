Uyuşturucuyla mücadele

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ANKARA (AA) - Ankara'da uyuşturucu ile mücadele ekiplerince 22-29 Ocak arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 33 operasyonda gözaltına alınan 73 kişiden 14'ü tutuklandı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-29 Ocak 2017 tarihleri arasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak" suçlarıyla ilgili olarak 33 ayrı olayda 4'ü firari olmak üzere toplam 77 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Gözaltına 73 şüpheliden 14'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Operasyonlarda 20 bin 19 gram esrar, 42 gram eroin, 228 gram kokain, bin 30 ecstasy, 50 adet skunk, 18 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen 3 bin 665 lira ele geçirildi.